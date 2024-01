Thomas Tuchel bekommt seinen Innenverteidiger: Eric Dier ist in München

Der FC Bayern hat seine Verstärkung für die Abwehr gefunden: Eric Dier ist schon zum Medizincheck in München eingetroffen. Er könnte nicht der letzte Neue sein.

Monatelang hat der FC Bayern nach seinem Wunschspieler gesucht – und ist nun, wie schon im Sommer, bei den Tottenham Hotspurs fündig geworden. Nach Harry Kane wird erneut ein englischer Nationalspieler bei den Münchnern unterschreiben. Bilder des TV-Senders Sky zeigen, dass der 29-Jährige bereits zum Medizincheck in München eingetroffen ist. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim (Freitag, 20.30, DAZN und Sat.1) zu dem Transfer: "Wir versuchen, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative in der Innenverteidigung zu bekommen. Alles andere würde ich gerne abwarten, bis die Einigungen zwischen den Klubs vollzogen sind und die Tinte trocken ist."

Allzu offensiv wollte Tuchel am Donnerstagvormittag noch nicht über die Personalie sprechen, denn "aus Erfahrung wissen wir, dass die Dinge auch im letzten Moment schiefgehen können", sagte der 50-Jährige und spielte damit auf den in letzter Sekunde geplatzten Wechsel des portugiesischen Nationalspielers Joao Palinha an. Bei Dier stehen die Chancen aber deutlich besser: Sein bisheriger Klub bestätigte am Vortag den Wechsel des rumänischen Innenverteidigers Radu Dragusin vom FC Genua. Dessen Berater Florin Manea wiederum sagte der rumänischen Gazeta Sporturilor, dass auch der FC Bayern an dem 21-Jährigen dran war: "Bei Bayern hätte es mehr Geld gegeben, nicht viele hätten das abgelehnt."

Eric Dier ist für die Bayern ein Schnäppchen – das hat seine Gründe

Mit Dier bekommt der Rekordmeister hingegen einen erfahrenen Spieler: Der 29-Jährige kommt auf 49 Länderspiele für England sowie auf 274 Premier-League-Spiele für die Spurs. Finanziell stellt der Wechsel kein allzu großes Risiko dar: Für Dier, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufenen wäre und dessen Marktwert nur noch bei zwölf Millionen Euro liegt, werden dem Vernehmen nach zwischen vier und fünf Millionen Euro fällig. Der Innenverteidiger, der auch auf der rechten Außenbahn und im defensiven Mittelfeld spielen kann, soll einen Vertrag bis 2025 erhalten. Nach seiner Ankunft in München sagte er zu seinem potenziellen neuen Klub: Der FC Bayern sei "ein toller Verein". Na immerhin.

Zur Wahrheit gehört es aber auch, dass Dier in der aktuellen Saison keine allzu große Rolle mehr bei den Spurs spielte. Auf nur vier Spiele brachte er es bei den Londonern, nur einmal stand er in der Startelf. Die letzte Nominierung für Englands Nationalmannschaft erhielt Dier im März 2023, bei den jüngsten Länderspielen in der EM-Qualifikation war er nicht mehr nominiert. Der Trennungsschmerz bei Tottenhams Verantwortlichen dürfte also nicht allzu groß sein.

Weitere Neuzugänge könnten beim FC Bayern noch kommen

Tuchel bekommt einen variabel einsetzbaren Profi, der aktuell nicht die beste Form seiner Karriere hat. Ob die Transferbemühungen der Bayern damit zu Ende sind? Eher nicht. Denn nach wie vor wird auch ein Spieler für die rechte Abwehrseite gesucht. Noussair Mazraoui ist noch verletzt, und noch dazu von seinem Nationalteam Marokko für den Afrika-Cup angefordert worden. Als Rechtsverteidiger sieht Tuchel Dier nicht: "Er ist eigentlich mittlerweile zum Spezialist geworden." Also zum Mann für die zentrale Defensive. Zu weiteren Transfers sagte Tuchel: "Wir werden sehen, was noch passiert." Mit Dier werde Leon Goretzka frei fürs defensive Mittelfeld. Der Nationalspieler hatte in Zeiten des größten Personalmangels auch hinten ausgeholfen. Dier wäre der dritte fitte Innenverteidiger nach Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano. Minjae Kim ist mit der Auswahl Südkoreas beim Asien Cup im Einsatz und könnte erst Mitte Februar wieder zur Verfügung stehen.

