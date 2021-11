FC Bayern

vor 16 Min.

Dem FC Bayern gelingt die Zähmung der Widerspenstigen

Plus Die Münchner hatten gegen Freiburg gehörig zu tun, schafften es aber, das Überraschungsteam der Liga mit einem 2:1-Sieg im Zaum zu halten. SC-Trainer Streich schützt seinen herausragenden Spieler.

Von Andrea Bogenreuther

Der FC Bayern München hat die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga untermauert und geht als unangefochtener Tabellenführer in die Länderspielpause. Nicht nur weil der Rekordmeister sein Spitzenspiel gegen das Überraschungsteam der Liga, den Drittplatzierten SC Freiburg, mit 2:1 (1:0) gewann, sondern weil der Sieg durch die abendliche Niederlage der Dortmunder in Leipzig noch viel wertvoller wurde. Und so sehr es Freiburgs Trainer Christian Streich bedauerte, dass der Anschlusstreffer für sein Team durch Janick Haberer ein paar Minuten zu spät erst in der Nachspielzeit gefallen war (90.+3), so sehr war sein junger Kollege Julian Nagelsmann erleichtert darüber. „Ich bin froh, dass das Gegentor so spät gefallen ist, sonst wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden“, sagte der Bayern-Coach im Anschluss an das Gipfeltreffen auf Augenhöhe.

