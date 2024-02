Der FC Bayern schlägt doppelt zu: Zaragoza und Kusi-Asare kommen

Eigentlich sollte Bryan Zaragoza erst im Sommer zum FC Bayern kommen. Nun ist der Spanier schon jetzt da. Ein schwedischer Stürmer ist ebenfalls neu.

Dass es am letzten Transfertag noch mal hektisch werden würde? "Das will ich nicht ausschließen", hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor einigen Tagen gesagt. Tatsächlich ging es bei den Münchnern von Beginn an recht emsig zur Sache – beginnend um 7.40 Uhr, als ein Charterflugzeug mit wertvollem Inhalt am Sonderflughafen von Oberpfaffenhofen landete. An Bord: Bryan Zaragoza, 22 Jahre alter Flügelspieler und bisher für den FC Granada in der spanischen La Liga aktiv. Den Transfer des spanischen Nationalspielers hatte der FC Bayern schon Anfang Dezember bekannt gegeben.

Eigentlich hätte Zaragoza erst zum Sommer nach München kommen sollen, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat. Die Verletzung, die sich Kingsley Coman beim Spiel gegen den FC Augsburg zugezogen hat (Innenbandriss im linken Knie), sorgte nun für zusätzliche Betriebsamkeit bei den Münchnern. Die Folge: Zu den 13 Millionen Euro, die Granada für den Sommerwechsel erhält, kommen nun noch fünf weitere Millionen hinzu, damit Zaragoza schon ab sofort im Trikot des FCB steckt. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagte dazu: "Bryan sieht seine Zukunft beim FC Bayern – diese Zukunft beginnt eben schon jetzt. Wir freuen uns sehr, dass er uns bereits in der Rückrunde verstärken wird." Zaragoza gab die Blumen zurück: "Ich wechsle zum FC Bayern, um hier in einem der größten Clubs der Welt weiter zu wachsen. Ich bin dem FC Granada sehr dankbar für die schöne gemeinsame Zeit und alles, was mir dieser Club ermöglicht hat." Nun geht statt um den Klassenerhalt mit Granada um Titel mit dem FC Bayern: "Wir haben hohe Ziele."

Granadas Offensivspieler Bryan Zaragoza könnte schon jetzt zum FC Bayern wechseln. Foto: Fermin Rodriguez/AP, dpa

Wechsel von Bryan Zaragoza zum FC Bayern: Granada sorgte für Ersatz

Technisch gesehen verleiht Granada den 22-Jährigen, der in der Offensive beide Außenbahnen und die zentrale Position besetzen kann, erst mal an die Bayern, bevor im Sommer der ohnehin schon unterschriebene Vertrag gültig wird. Damit soll Zaragoza schon am Samstag im Heimspiel gegen Mönchengladbach (15.30 Uhr, Sky) zum Kader gehören. Eine Bauchlandung wie am letzten Tag der Sommerperiode, als Fulhams João Palhinha schon in München beim Medizincheck war, dessen Verein Fulham aber nicht rechtzeitig Ersatz beschaffen konnte, blieb den Bayern diesmal erspart.

Am späten Mittwochabend hatte Granada die Verpflichtung des Flügelstürmers Facundo Pellistri von Manchester United bekannt gegeben. Der Uruguayer ist wie Zaragoza am liebsten auf dem offensiven Flügel unterwegs. Der vorzeitige Wechsel Zaragozas nach München war damit praktisch vorweggenommen worden. Sehr zur Freude von Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der den Spieler wie folgt beschrieb: "Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-eins-Situationen." Für Aufsehen sorgte er etwa beim 2:2 gegen den FC Barcelona Anfang Oktober, als er beide Tore für Granada schoss. Künftig darf er weiterhin gegen Barca treffen – nur dann eben in der Champions League.

Jonah Kusi-Asare wechselte von AIK Solna zum FC Bayern, um dort einen "langfristigen Vertrag" zu unterschreiben, wie der Rekordmeister mitteilte. Foto: Fc Bayern München

Jonah Kusi-Asare wechselte von AIK Solna zum FC Bayern

Doch damit nicht genug: Zu den fünf Millionen Euro für einen Spanier kommen weitere etwa 6,5 Millionen Euro hinzu – diesmal aber für einen 16-jährigen Schweden. Jonah Kusi-Asare wechselte von AIK Solna zum FC Bayern, um dort einen "langfristigen Vertrag" zu unterschreiben, wie der Rekordmeister mitteilte. Durch Bonuszahlungen können noch weitere zwei Millionen Euro hinzukommen. Ein Fall für die Profimannschaft ist der Teenager aber noch nicht. Der Juniorennationalspieler soll auf dem Campus des FC Bayern wohnen, bei den Profis mittrainieren, aber Spielpraxis vorerst nur bei der U19 des Vereins sammeln. Erstligaerfahrung bringt der 1,96 Meter große Stürmer, der auch einen ghanaischen Pass hat, aber bereits mit: Für Solna absolvierte er vier Partien in der Allsvenskan, Schwedens erster Liga.

Kusi-Asare gehört zu den größten Talenten seines Landes und ist für Christoph Freund "ein junger Stürmer mit enormem Potenzial". Das hätten auch andere Vereine gesehen: "Ihm lagen einige Angebote vor, er hat sich aber ganz bewusst für den FC Bayern entschieden, weil wir ihn überzeugen konnten, wie wir ihn bei uns aufbauen und entwickeln wollen." Kusi-Asare und Zaragoza sind neben den Defensivspielern Eric Dier (Tottenham Hotspur) und Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) die Neuzugänge drei und vier des FC Bayern in diesem Transferfenster.