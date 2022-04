Wechselt Star-Stürmer Lewandowski vom FC Bayern nach Barcelona?

Laut polnischen Medienberichten soll Lewandowski Bayern verlassen und nach Barcelona wechseln. 2023 würde der Vertrag des Weltfußballers beim FC Bayern auslaufen.

Neue Spekulationen um Robert Lewandowski: Nach Medienberichten aus seiner Heimat Polen soll der Stürmer-Star des FC Bayern München den Fußball-Rekordmeister verlassen wollen und einem Transfer zum FC Barcelona zugestimmt haben. Wie der Fernsehsender TVP am Montag berichtete, soll Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn über den Abschiedswunsch des 33-Jährigen bereits informiert worden sein. Der Vertrag des Weltfußballers beim FC Bayern läuft im Sommer 2023 aus. Am Ende der kommenden Saison wäre er also ablösefrei zu haben.

Weder Lewandowski noch die Fußballclubs bestätigten die Spekulationen bisher

dpa-Anfragen ans Lewandowski-Management, den FC Bayern und den FC Barcelona blieben zunächst unbeantwortet. Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hatte sich zuletzt mit Blick auf die Kaderplanung und die Zukunft von Robert Lewandowski sowie Thomas Müller und Manuel Neuer, deren Verträge 2023 ebenfalls auslaufen, nicht in die Karten schauen lassen. "Was die Gespräche angeht, bin ich sehr entspannt. Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen", hatte der frühere Keeper des Fußball-Bundesligisten im Interview dem Münchner Merkur und der tz gesagt.

Die Spekulationen aus Polen decken sich nicht mit Informationen von sport1.de. Lewandowski habe Kahn und die übrigen Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bisher nicht um eine Freigabe für einen Wechsel im Sommer gebeten, hieß es in dem Bericht des Internatportals. Lewandowski wolle erst nach den weiterhin ausstehenden Vertragsgesprächen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Diese sollen laut sport1.de bis zum Saisonende stattfinden. (dpa)

Lesen Sie dazu auch