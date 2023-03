Müller mit Kampfansage an "Gefahr" Mbappé

Bayern-Profi Thomas Müller hat große Wertschätzung für Kylian Mbappé geäußert, aber vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain auch eine Kampfansage an den französischen Fußballstar übermittelt.

"Am spektakulärsten bei PSG ist aktuell Kylian mit seiner Explosivität. Er spielt nicht nur schön, schön, sondern auch effektiv. Er stellt mit seinem Profil eine Gefahr für uns dar. Die ganze Welt schaut ihm gerne zu. Wir werden ihm nicht zuschauen, sondern wollen ihn bei der Arbeit stören. Wenn das aufgeht, wird er nicht viel Spaß haben", sagte Müller vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Müller sieht den deutschen Rekordmeister nach dem Sieg im Hinspiel in Paris im Vorteil. "In den Büchern steht, dass wir 1:0 gewonnen haben. Und wir haben ein Heimspiel, das ist schon mal ein Pfund", sagte der 33 Jahre alte Münchner Kapitän zur Ausgangslage in der ausverkauften Allianz Arena.

(dpa)