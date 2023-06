Flicks Wiedersehen mit Lewandowski wird zur Belastungsprobe

Gegen Polen will der Bundestrainer die gescholtene Dreierkette wieder testen. Ein Triple-Sieger soll dabei helfen, die zuletzt wackelnde Mannschaft zu stärken.

Mit Robert Lewandowski verbindet Hansi Flick die erfolgreichste Zeit seines Vereinstrainerlebens: Der Pole war einer der Garanten für den Triple-Sieg mit dem FC Bayern in der Saison 2019/20, erzielte alleine in der Champions League 15 Tore in nur zehn Spielen. Eben jener Lewandowski wird am Freitag Teil einer Belastungsprobe für Flicks aktuelles Team werden: Wenn die deutsche Nationalmannschaft in Warschau gegen Polen antritt (20.45 Uhr, live in der ARD), trifft eine zuletzt äußerst wackelige DFB-Dreierkette gegen einen Lewandowski, der auch in Barcelona wenig von seiner Treffsicherheit verloren hat: Mit 23 Treffern wurde er Torschützenkönig in Spaniens La Liga.

Flick will an dem gegen die Ukraine nach 60 Minuten vorzeitig abgebrochenen Experiment mit der Dreierkette festhalten, weil "es wichtig ist, dass wir mehrere Systeme spielen können". Von tatsächlichem Können war die DFB-Defensive am Montagabend aber weit entfernt. Teilweise wirkte jeder Konter der Gäste gefährlich, die eine zwischenzeitliche 3:1-Führung herausschossen. Sehr wahrscheinlich wird ein Torjäger der Klasse von Lewandowski seine Chancen auch besser nutzen als die Angreifer der Ukraine.

Kommt als Champions-League-Sieger zum DFB-Team: Ilkay Gündogan. Foto: Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire, dpa

Ilkay Gündogan soll auch das Spiel der Nationalmannschaft prägen

Für den ehemaligen Bayern-Stürmer wird das Spiel "prestigeträchtig", wie er nach einer Trainingseinheit in Warschau sagte: "Ich habe viele Jahre im Land gespielt und ich habe mehrere Kollegen, Bekannte, Freunde in der Mannschaft." Lewandowski kommt ausgeruht: Die spanische Liga endete am 4. Juni, in den Pokalfinals standen in diesem Jahr andere Teams als Barcelona.

Zum Beispiel Manchester City und Inter Mailand, die sich im Finale der Königsklasse gegenüberstanden. Mailands Robin Goosens und Ilkay Gündogan von den Citizens sind mittlerweile zur Nationalmannschaft gestoßen, auch wenn Gündögan bisher nur individuell trainierte. Und vor allem von Triple-Gewinner werden ähnlich große Stücke erwartet, wie er sie im City-Trikot ablieferte. Am besten schon am Freitagabend. (mit dpa)

