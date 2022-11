Neuer wird One-Love-Binde wohl nicht tragen – Gelbe Karte von FIFA angedroht

Gelb für eine bunte Binde? Am Montag könnte die WM 2022 ihren nächsten Eklat erleben. Harry Kane könnte mit England wegen der "One-Love-Binde" Ärger bekommen.

Bereits der erste Tag bei der Fußball-WM in Katar hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Eine lange und umstrittene Eröffnungsfeier, ein seltsames Abseitstor und Zuschauerinnen und Zuschauer, die während des Eröffnungsspiels der Kataris das Stadion verlassen. Am zweiten Tag bahnt sich nun ein weiterer Eklat an. Der Streitfall "One Love" bringt Diskussionen, fast heißer als das Klima in dem Wüstenstaat, mit sich. Am heutigen Montag sorgt diese nun für einen echten Knall.

One-Love-Streit: FIFA will Kapitänen Gelbe Karte geben – Deutschland und Co. knicken ein

Die Niederlande teilte am Montagvormittag mit, dass Kapitän Virgil van Dijk beim heutigen Spiel gegen den Senegal nicht die "One-Love-Binde" tragen will. "Heute, Stunden vor dem ersten Spiel, wurde uns (offiziell) von der Fifa mitgeteilt, dass der Kapitän eine Gelbe Karte erhält, wenn van Dijk die One-Love-Kapitänsbinde trägt", heißt es in der Mitteilung des niederländischen Fußballverbandes KNVB. Nach Bild-Informationen folgen die anderen europäischen Nationen dem niederländischen Beispiel aus Angst vor einer Gelben Karte. Auch Deutschland.

Zum Hintergrund: Der Kapitän einer Mannschaft trägt üblicherweise eine Kapitänsbinde am linken Arm. Diese gibt es in einer mehrfarbigen Variante, die ein buntes Herz und die Message "One Love" aufgestickt hat. Mit Streifen in den Farben rot, schwarz, grün, pink, gelb und blau. Sie stellt ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz und gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung dar, gilt außerdem als Solidarisierung gegenüber LGBTQ+.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

Deutschland-Kapitän Manuel Neuer wird One-Love-Binde nicht tragen

Eine solche Binde soll bei der WM 2022 allerdings nicht getragen werden, wenn es nach der FIFA geht. Diese wertet sie als ein politisches Zeichen. "Es war in der Tat eine kontroverse Debatte. Die Fifa hat auf ihre Regularien verwiesen und dass sie die Binden festlegt", erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Vorfeld der WM in einem im ZDF-Interview: "Wir haben aber mit langem Vorlauf vor Monaten die Fifa darauf hingewiesen, dass wir damit auflaufen möchten."

Die deutsche Nationalmannschaft wollte sich also zunächst nicht von dem Vorhaben abbringen lassen, dass Kapitän Manuel Neuer mit der "One-Love-Binde" spielt. In einer Mitteilung hatte der DFB zuvor bezüglich der Binde bekanntgegeben: "Die Kampagne ist eine gemeinsame Aktion der Nationalmannschaften aus England, der Niederlande, Belgien, Schweiz, Wales Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland. Die Idee dazu entstand innerhalb der Uefa Working Group, die sich auf Initiative einiger europäischer Nationalverbände mit Fragen zu Menschen- und Arbeitnehmer:innenrechten in Katar bis zur Weltmeisterschaft 2022 und darüber hinaus befasst." Nun hat sich der Wind gedreht und Manuel Neuer wird die "One-Love-Binde" offenbar auch nicht tragen.

One Love: Harry Kane könnte heute die Gelbe Karte bekommen

Neuer, das ganze DFB-Team und der DFB selbst werden am heutigen Montag wohl gespannt auf das Spiel von England gegen den Iran blicken. Der englische Kapitän Harry Kane will die "One-Love-Binde" ebenso tragen, wie es Neuer vorhat. Die Engländer hatten vor rund zwei Monaten einen schriftlichen Antrag gestellt, in dem sie eine Erlaubnis auf das Tragen der Binde beantragten. Dieser blieb laut Verbandsboss Mark Bullingham unbeantwortet.

Lesen Sie dazu auch

"Ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass wir dafür bestraft werden. Und wenn das passiert, werden wir diese Strafe bezahlen", sagte Bullingham in einem Interview mit Sky News: "Wir denken, es ist wirklich wichtig, unsere Werte zu zeigen. Und das ist es, was wir tun werden." Englands Coach Gareth Southgate hatte im Vorfeld der WM 2022 außerdem deutlich gemacht, dass es "sehr unwahrscheinlich" sei, dass er und die englische Nationalmannschaft in Katar nur über Fußball sprechen würden, wie es die FIFA in einer Bitte formuliert hat. "Wir haben immer über Themen gesprochen, über die unserer Ansicht nach gesprochen werden muss", sagte er.

Wenn die Engländer ab 14.00 Uhr im im Chalifa International Stadion von Al-Rajjan auf den Iran treffen, dann werden Kane und seine "One-Love-Binde" also im Mittelpunkt stehen. Genau wie die Reaktion der FIFA und vielleicht auch der Schiedsrichter. Im Vorfeld wird nämlich unter anderem spekuliert, ob das Tragen der Binde mit einer Gelben Karte bedacht werden könnte. Dann würden Kane, Neuer und Co. Gelbsperren im Turnierverlauf drohen.