Illertissen blüht auf

„Illertissen blüht“ – unter diesem Motto bietet die Vöhlinstadt am Samstag, 15. April, ein abwechslungsreiches Angebot.

Mit ihrem Aktionstag „ Illertissen blüht“ startet die Stadt Illertissen am Samstag, 15. April, in den Frühling. Dabei dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine vielfältige Veranstaltungspalette in der Stadt freuen. Gleich zwei Märkte – der Regio- und Ökomarkt auf dem Schrannenplatz in der Stadtmitte und der Kraut- und Krempelmarkt auf der Jungviehweide – eine Osterrallye der Werbegemeinschaft Illertissen und der Auftakt zur Klimawoche 2023 der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber versprechen viele interessante Informationen, allerlei Ideen und Inspirationen sowie beste Unterhaltung.

Regionale Aussteller

Rund 35 regionale Aussteller bieten von 9 bis 17 Uhr rund um den Schrannenplatz ihre Waren an. Dabei stehen ökologische Produkte zu den Themen Wohnen, Genuss und Energie im Mittelpunkt und es gibt einen interaktiven Klimabereich sowie Informationen und Mitmachangebote für Groß und Klein. Außerdem präsentieren sich viele Verbände und Behörden mit ihren Angeboten.

Mobile Fahrradausstellung

Eine Besonderheit ist die mobile Ausstellung des Deutschen Fahrradmuseums Bad Brückenau, die im Rahmen der Klimawoche 2023 in Illertissen zu sehen ist. Sie gibt Einblick in die Fahrradgeschichte von den Anfängen mit der Laufmaschine von 1817 bis zu Designrädern um 1980/90. Neben den historischen Exponaten sind auch Ausprobier- und Geschicklichkeitsräder Teil der Ausstellung und können getestet werden.

In der Historischen Schranne finden verschiedene Vorträge statt:

11 Uhr: Modernisierung und Förderung im Wohnungsbau – Lars Häußler , Regionale Energieagentur Ulm

, Regionale Energieagentur 13 Uhr: Von der Gebäudetechnik bis zur Photovoltaik – Lars Häußler , Regionale Energieagentur Ulm

, Regionale Energieagentur 16 Uhr: TressBrüder : Bio-Genuss von der Schwäbischen Alb – Louisa Häussler , Nachhaltigkeitsbeauftragte bei TressBrüder

Um das leibliche Wohl der Besucher des Regio- und Ökomarktes kümmern sich die örtlichen Vereine. Der Eintritt ist frei. kek

www.illertissen.de

Kostenloser Pendelbus

Ein kostenloser Pendelbus verbindet im halbstündlichen Takt die Schranne und die Jungviehweide. Weitere Haltestellen gibt es am Bahnhof und am Marktplatz.