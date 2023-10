München

08:35 Uhr

Markus Söder - ein Blick auf seine politische Karriere: Wie er sich im Machtkampf mit "Schmutzeleien" durchsetzte

Plus Wer Söder als Finanzminister am Anfang für einen Blender hält, muss das rasch revidieren. Wie der CSU-Politiker Widerstände überwand, schildert unser Reporter in Teil 2.

Von Henry Stern Artikel anhören Shape

Markus Söder will auch in den nächsten fünf Jahre als Ministerpräsident in Bayern regieren. Ob als CSU-Generalsekretär, Finanzminister oder als Regierungschef: Seit gut 20 Jahren prägt der Nürnberger die bayerische Politik. In drei Folgen wirft unser Landtagskorrespondent Henry Stern einen persönlichen Blick auf einen wandlungsfähigen Spitzenpolitiker, der polarisiert, aber immer wieder auch überraschen kann. Teil 2: Söder und Seehofer - Machtkampf mit "Schmutzeleien".

Unverhofft Finanzminister: Söder fühlt sich bereit für die Hauptrolle

Ende 2011 wird Markus Söder - unverhofft - bayerischer Finanzminister. Georg Fahrenschon wechselt überraschend an die Spitze des Sparkassenverbandes. Angeblich auf Intervention von Edmund Stoiber macht Ministerpräsident Horst Seehofer Söder zum Nachfolger. Ein Finanzfachmann ist der Jurist nicht. Aber endlich kommt er aus den politischen Nebenrollen in München ins Zentrum der politischen Macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

