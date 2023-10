München/Würzburg

04:00 Uhr

Markus Söder - ein Blick auf seine politische Karriere: Wie er vom Provokateur zum Lebensminister wurde

Plus Markus Söder geht in die zweite Amtszeit als Ministerpräsident. Was hat den CSU-Chef geprägt? Was sind seine Stärken und Schwächen? Unser Reporter schildert Söders Weg.

Von Henry Stern Artikel anhören Shape

Markus Söder will auch in den nächsten fünf Jahre als Ministerpräsident in Bayern regieren. Ob als CSU-Generalsekretär, Finanzminister oder als Regierungschef: Seit gut 20 Jahren prägt der Nürnberger die bayerische Politik. In drei Folgen wirft unser Landtagskorrespondent Henry Stern einen persönlichen Blick auf einen wandlungsfähigen Spitzenpolitiker, der polarisiert, aber immer wieder auch überraschen kann. Teil 1: Vom Provokateur zum Lebensminister.

Söder als Stoibers "General": Ungeduld und Provokation von Beginn an als Markenkern

Was ist die erste Charaktereigenschaft, die einem zum jungen Landtagsabgeordneten Markus Söder einfällt? Ungeduld vielleicht. "Schmarri" entfuhr es ihm in quälend langen Ausschusssitzungen. Sein Bein wippte nervös unter dem Tisch, wenn die Kollegen sich in Details verloren. Auch die eigenen Parteikollegen ließ Söder gerne spüren, wenn er sie für politische Dünnbrettbohrer hielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen