02.05.2019

Binswanger Frauen bleiben Tabellenletzter

Fußball: Bezirksligist 2:6 in Maihingen

Die Fußball-Frauen des TSV Binswangen bleiben nach einer 2:6-Niederlage beim FC Maihingen Schlusslicht in der Bezirksliga Nord. Im Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten war für die TSV-Damen nichts zu holen. Die ersten Minuten der Partie gehörten jedoch Binswangen: In der vierten Minute schob Anna Wörle zum Führungstreffer ein – weitere Chancen folgten, jedoch ohne zählbares Ergebnis. Dann jedoch entglitt dem TSV die Partie immer mehr, und Maihingen konnte das Spiel zu seinen Gunsten drehen. Zwar verwandelte Anna Wörle einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 3:2, doch noch vor der Pause konnten die Gastgeberinnen auf 4:2 vorlegen. Mit zunehmend schlechten Wetterverhältnissen tat sich Binswangen auch in der zweiten Halbzeit schwer. Vereinzelte gute Chancen wurden nicht konsequent verwertet, zwei weitere Gegenschläge folgten zum 6:2 Endstand. (klij)

