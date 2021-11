Wertingen

16:28 Uhr

Verena Bürkner feierte ihren 70. Geburtstag

Plus Vielen Wertingern ist sie als Rektorin der Grundschule bekannt. In der Bildung hatte und hat sie viele Herzensprojekte.

Im November feierte die ehemalige Rektorin der Grundschule Wertingen (2010–2016) im Kreise ihrer Familie und enger Freunde ihren 70. Geburtstag. Bürkner wuchs in Possenried auf und ging in Hirschbach zur Schule. Am Gymnasium Maria Stern (im Internat) in Göggingen legte sie 1971 das Abitur ab. Ab 1974 war sie 22 Jahre als Lehrerin in den 3. und 4. Klassen an den Dillinger Außenstellen Fristingen/Kicklingen eingesetzt. 1996 wechselte sie als Konrektorin an die Grundschule Wertingen. Im Jahr 2000 wurde sie zur Rektorin ernannt und leitete für drei Jahre die Grundschule Gundremmingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen