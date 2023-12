Polizei stoppt im Landkreis Dillingen betrunkene Autofahrer

Eine 44-Jährige verweigert in Pfaffenhofen den Alkoholtest. Die Autofahrerin hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat in der Nacht zum Samstag mehrere betrunkene Autofahrer im Landkreis angehalten. Gegen 2 Uhr kontrollierten die Beamten eine 44-jährige Autofahrerin in der Straße „Pilzacker“ in Pfaffenhofen. Die Polizei bemerkte dabei, dass die Frau stark nach Alkohol roch. Weil die 44-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkoholwerts angeordnet. Die Beamten ließen die Frau nicht weiterfahren und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Da die 44-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde auch hier eine entsprechende Anzeige gefertigt.

18-jähriger, der noch in der Probezeit ist, wird in Gremheim gestoppt

In der Wertinger Straße in Buttenwiesen hatte die Polizei bereits gegen 0.20 Uhr einen betrunkenen 28-jährigen Autofahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 0,7 Promille. Gegen 1 Uhr hielten die Beamten einen 18-Jährigen Autofahrer in Gremheim an. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von etwa 0,8 Promille. Nachhaltig auswirken auf den Führerschein dürfte sich laut Polizeibericht die Tatsache, dass der Fahrer sich noch in der Probezeit befindet.

29-jähriger E-Scooter-Fahrer hatte Drogen konsumiert

Bereits am Freitagabend gegen 17.30 Uhr war der Polihzei ein 29-Jähriger in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen aufgefallen, weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da sich außerdem Anhaltspunkte für einen vorhergehenden Drogenkonsum ergaben, veranlassten die Beamten einen Drogentest, der zu Ungunsten des 29-Jährigen ausfiel. Der E-Scooter wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes und der Drogenfahrt eingeleitet. (AZ)