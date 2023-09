Buttenwiesen

vor 47 Min.

Löschen, retten, Türen öffnen – Wehren im Kreis Dillingen zeigen ihr Können

Plus Die "Lange Nacht der Feuerwehren" lockt auch in Buttenwiesen viele Interessierte an. Es gibt spektakuläre Vorführungen.

Von Berthold Veh

Die Situation wirkt dramatisch. Ein Bub liegt verletzt auf einem Dach. Da rückt die Freiwillige Feuerwehr Buttenwiesen mit ihrem Löschfahrzeug an. Der Angriffstrupp steigt aus, die Leitern werden geholt. Mit einem sogenannten Spineboard wird Fabian Zinsmeister schließlich über die Leiter vom Dach heruntergelassen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen spenden auf dem Gelände beim Feuerwehrhaus in Buttenwiesen begeistert Beifall, denn es handelt sich am Samstagabend zum Glück nicht um einen Ernstfall, sondern eine Vorführung im Rahmen der "Langen Nacht der Feuerwehren". Im Landkreis Dillingen zeigen dabei neben den Floriansjüngern in Buttenwiesen auch die Feuerwehren Bachhagel, Glött, Weisingen und Wittislingen, was sie drauf haben.

Die Stimmung im Zusamtal ist unter den etwa 300 Besuchern und Besucherinnen hervorragend. Die Feuerwehr um den Kommandanten Alexander Erdmann, seinen Stellvertreter Daniel Wild, Jugendwartin Annika Wild und den Vereinsvorsitzenden Ralf Schwalbe präsentiert sich als eingeschworene Gemeinschaft. 40 Ehrenamtliche sind in der Buttenwiesener Wehr engagiert, der Verein zählt etwa 130 Mitglieder. Ex-Kommandant Dominik Lindner moderiert mit sonorer Stimme das vielfältige Programm.

