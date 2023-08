Höchstädt

Höchstädt bekommt eine neue Hausärztin

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth (links) mit dem neuen Praxisteam in Höchstädt (von links): Dr. Franciska Reiter, Dr. Susanne Eisenhofer-Shiban, Dr. Jürgen Arnhardt, Dr. Judith Öfele und Sabine Fonck.

Plus Judith Öfele wird das Team in der Praxis von Jürgen Arnhardt ab Oktober erweitern. Die 38-Jährige arbeitete zuletzt in der Uniklinik in Augsburg und kehrt nun zurück zu ihren Wurzeln.

Von Simone Fritzmeier

Diese Nachricht sorgt nicht nur bei Bürgermeister Gerrit Maneth für Freude und auch Durchatmen. Denn ab 1. Oktober dieses Jahres bekommt Höchstädt eine Hausärztin mehr. "Das ist eine wichtige und positive Entwicklung, da damit wieder mehr Patienten und Patientinnen aus Höchstädt und Umland in der Praxis aufgenommen und behandelt werden können." Denn die neue Ärztin Dr. Judith Öfele wird in der Allgemeinarztpraxis von Dr. Jürgen Arnhardt für weitere Unterstützung sorgen. Aktuell sind neben Praxis-Chef Arnhardt noch Dr. Franciska Reiter, Dr. Susanne Eisenhofer-Shiban und Sabine Fonck tätig. In wenigen Wochen wird das Team um eine weitere Ärztin aufgestockt.

Vorher bei der Uniklinik in Augsburg

Laut Bürgermeister Maneth sei im Gespräch in der Praxis trotz der guten Nachrichten aber auch deutlich geworden, dass der Planungsbereich Dillingen, zu dem auch Höchstädt gehört, nach wie vor laut der Statistik des Landesausschusses als „überversorgt“ gilt. Was aus der Sichtweise der Ärzte und aufgrund der Rückmeldungen im Rathaus "aber nicht der Realität entspricht", so Maneth weiter. Diese Einstufung habe zur Folge, dass weniger Unterstützungs-, Förder- und Abrechnungsmöglichkeiten für neue Hausärzte zur Verfügung stehen.

