Unfall mit 10.000 Euro Schaden bei Binswangen

Bei einem Abbiegefehler ist es am Donnerstag bei Binswangen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Für einen Vorfall ein paar Stunden zuvor sucht die Polizei Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es Donnerstag gegen 14.25 Uhr auf der Staatsstraße 2033 auf Höhe Binswangen gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin war auf der Staatsstraße 2033 aus Höchstädter Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur Staatsstraße 2030 nach links in Richtung Wertingen einbiegen. Sie nahm laut Polizeibericht einem 67-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, der auf der Staatsstraße in Richtung Dillingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An diesen entstand Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Unfallflucht zwischen Kicklingen und Wertingen

Einen Schaden von rund 7000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Pkw am Donnerstag, 19. Oktober, gegen 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2030 zwischen dem Dillinger Stadtteil Kicklingen und Wertingen. Das meldet die Polizei am Freitag. Dabei kam der unbekannte Autofahrer in einer lang gezogenen Linkskurve zu weit nach links ab und touchierte mit dem linken Außenspiegel seines Wagens die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden schwarzen Opel, der von einem 61-Jährigen gefahren wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

