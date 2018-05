vor 36 Min.

Den nächsten großen Schritt machen Lokalsport

Mit einem Sieg gegen den FC Griesbeckerzell kann der SC Altenmünster seinem Ziel schon ganz nahe kommen. Warum das heutige Spiel in Herbertshofen aber noch keine endgültige Entscheidung bringt

Den 3:0-Erfolg gegen den TSV Wertingen in der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation haben die Fußballer des SC Altenmünster nur kurzzeitig genossen. Schon wenige Stunden nach dem Hammerderby vor 1200 Zuschauern in Glött hat der Vizemeister der Kreisliga West seinen Fokus ganz auf den SC Griesbeckerzell gerichtet. Der Tabellenzweite der Kreisliga Ost ist am heutigen Dienstagabend ab 18.15 Uhr in Herbertshofen nächster Gegner der Zusamtaler im Rennen um einen freien Platz in der Bezirksliga Nord.

Ob dabei bereits ein weiterer Erfolg gegen den Emporkömmling aus dem Aichacher Land zum Aufstieg reicht, weiß man nicht. Alles hängt nämlich von der Relegation zur Landesliga ab, wo mit dem TSV Gersthofen (gegen SC Aufkirchen) und dem TV Erkheim (gegen TSV Moosinning) zwei schwäbische Vertreter die Chance haben, aufzusteigen. Packt es zumindest einer von beiden, ist neben dem Sieger Altenmünster – Griesbeckerzell auch der Gewinner der anderen, gleichzeitig stattfindenden Bezirksliga-Relegationspartie TSV Ziemetshausen – Türk Kempten, durch. Dieses Spiel wird in Heimertingen ausgetragen.

Der Haken der ganzen Sache ist allerdings der, dass die Gewinner von heute Abend erst am Sonntag wissen, was Sache ist. Denn die Landesliga-Relegationsspiele mit Gersthofen und Erkheim finden im Hin- und Rückspielmodus statt. Los geht´s am Donnerstag, die Rückspiele laufen am Sonntag.

Im Falle eines heutigen Erfolges ist es also nicht ausgeschlossen, dass der SC Altenmünster nach siebenjähriger Abstinenz seine Bezirksliga-Rückkehr auf der Couch feiern kann. Das gleiche „Schicksal“ droht freilich dem SC Griesbeckerzell, wenn er in Herbertshofen dominiert. Für die Ostschwaben wäre es dann er erste Bezirksliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte.

Wenngleich man sich im Lager des SC Altenmünster darüber im Klaren ist, dass die Partie gegen den Vizemeister der Kreisliga Ost deutlich schwieriger wird als das Duell gegen Wertingen, Kapitän Tobias Scherer hat seinen Teamkollegen bei der Saison-Abschlussfeier am Samstag aufgezeigt, wie positiv Aufstiege in der persönlichen Fußball-Vita im Gedächtnis haften bleiben. Scherer weiß, von was er spricht: Mit dem Zusamzell-Hegnenbach und dem SSV Neumünster hat er schon Aufstiege erlebt, mit dem SC Altenmünster soll nun ein weiterer folgen. In Herbertshofen sollen heute dafür die Weichen entscheidend gestellt werden. (her)

Der SC Altenmünster setzt zum heutigen Spiel in Herbertshofen einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 17 Uhr am Sportheim.

Themen Folgen