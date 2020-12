vor 21 Min.

Torjäger Jaumann sagt im Sommer Servus

Angreifer des TSV Wertingen kehrt 2021 zum TSV Zusmarshausen zurück

Gemeinsam mit Trainer Christoph Kehrle und Teamkollege Daniel Laubmeier wechselte Valentin Jaumann im Juli 2018 vom TSV Zusmarshausen 22 Kilometer Zusam abwärts zum TSV Wertingen. Nach insgesamt drei Jahren und zwei Spielzeiten kehrt der 25-Jährige im kommenden Sommer zu seinem Heimatverein an die Autobahn zurück. „Davon hat uns Valentin bereits vor einigen Wochen informiert“, bestätigt Christoph Kehrle den Transfer nach Beendigung der Saison 2019/21.

In der bereits zweimal unterbrochenen Bezirksliga-Runde hat Jaumann in 23 Spielen zehn Treffer erzielt. Damit ist der Linksfuß nach Christoph Prestel (13 Treffer) und Lukas Schwarzfischer (11) drittbester Torschütze beim Tabellensiebten. In seiner ersten Saison beim TSV Wertingen kam Jaumann auf 13 Treffer. Er hatte damit einen großen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga.

Beim TSV Zusmarshausen ( Kreisliga Augsburg) freut man sich über die Rückkehr des Vollblutstürmers. Für den sportlichen Leiter der Grün-Weißen, Reinhard Brachert, ist dies ein absoluter Wunschtransfer, der perfekt zu den Zielsetzungen des Autobahnklubs passt. „Mit Valentin gewinnen wir auf der menschlichen Seite einen Sympathieträger und auf dem Feld einen Topspieler hinzu“, freut sich Abteilungsleiter Helmut Wiedemann über den Rückkehrer.

Christoph Kehrle, der von 2016 bis 2018 zwei Jahre lang in „Zus“ die sportlichen Kommandos gab, kann den Wechsel seines Schützlings durchaus nachvollziehen: „Valentin hat in Zusmarshausen viele Freunde und Bekannte“, weiß der Wertinger Coach um die Verbundenheit Jaumanns zu seinem Heimatklub. Ob auch Daniel Laubmeier im kommenden Sommer nach „Zus“ zurückkehren oder ob der 36-Jährige seine Karriere beenden wird, sei laut Kehrle noch völlig offen.

Nichtsdestotrotz sind die Wertinger Verantwortlichen bei der Kaderplanung für die Saison 2021/22 sehr weit. Mit den meisten Spielern des aktuellen Kaders haben Kehrle und der Coach der zweiten Mannschaft, Fabian Knötzinger, bereits Gespräche geführt. „Die meisten haben sehr schnell ihre Zusage für ein weiteres Jahr bei uns gegeben“, so Kehrle gegenüber unserer Zeitung. Manche Gespräche hätten nur wenige Minuten gedauert“. Unter anderem mit Leistungsträgern wie Andreas Kotter, Florian Eising oder Kapitän Maximilian Beham. Sie alle bleiben auf dem Judenberg.

Neben Valentin Jaumann wird im Juni Florian Prießnitz, der als Spielertrainer zum SV Kicklingen wechselt, den TSV Wertingen verlassen. Bereits vor wenigen Wochen hat sich Mittelfeldspieler Tobias Fech zum SV Wortelstetten verabschiedet. Dem stehen mit Dennis Brückner (SV Donaualtheim), Bastian Völk (TSV Welden), Ivan Rasic (2. Liga Kroatien) und Baris Er (SSV Dillingen) allerdings vier Neuzugänge gegenüber. Weitere, so Abteilungsleiter Christoph Krebs, werden zu Beginn der neuen Saison folgen. Insgesamt sieht man sich beim TSV Wertingen nach Ansicht von Trainer Kehrle nach dem Aufstieg in die Bezirksliga und dem so gut wie sicheren Klassenerhalt gut aufgestellt. Auch für die zweite Mannschaft, die in der Kreisklasse Nord II vorne mitspielt. (her)

