Wertinger Teams nutzen den Heimvorteil

Drei erfolgreiche Turnriegen des TSV Wertingen beim Gauliga-Auftakt in eigener Halle. Im Bild oben die Mädchen der Altersklasse C mit (von links) Antonia Leicht, Katharina Lang, Amelie Grunick, Julia Egger, Inessa Kögl und Anja Gottfried. Unten links die erfolgreiche Männermannschaft mit (von links) Marvin Bach, Raphael Bach, Dominik Mitschke und Manuel Ristagno. Unten rechts die männliche Jugend mit (von links) Trainer Karsten Nöldner, Dominik Kögl, Kilian Leicht, Tobias Egger und Samuel Kaiser. Sitzende Kilian Siebert.

Beim Gauliga-Auftakt in eigener Halle zahlreiche vordere Plätze errungen. 47 Riegen gehen in sechs Klassen an die Geräte – mit einem Plus für das weibliche Geschlecht

Von Ingrid Kling und helmut sendlinger

Die Wertinger Stadthalle war am vergangenen Wochenende Schauplatz beim Auftakt der Turnsaison in der Gauliga. In sechs Wettkampfklassen gingen 47 Riegen mit insgesamt 174 Turnerinnen und 58 Turnern an den Start. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Teilnehmerzahlen bei den weiblichen Konkurrenzen nochmals, während bei den männlichen Riegen Nachwuchsmangel herrscht. Augenfällig ist die Dominanz des Zusamtals im männlichen Bereich sowie bei den Schülerinnen C. Vor allem der Auftakt am Freitag war für die Wertinger Turner sehr erfreulich. Sowohl die Leistung der Jugendmannschaft, als auch die der Turnerriege, überzeugte die Zuschauer und verlief kongenial. Nichts anbrennen ließen die Wertinger Gerätesportler und starten in die Restsaison mit deutlich beruhigendem Punktevorsprung. Vervollständigt wurde der gelungene Heimwettkampf der TSV-Turner durch den vierten Tabellenplatz der Herrenriege II.

Den Heimvorteil nutzten die Wertinger Turner im ersten Durchgang. Deutlich mit 16,8 Punkten Vorsprung setzten sie sich vor Deiningen und den KTV Ries an die Spitze. Wenig verwunderlich, dass auch die ersten fünf Plätze der Einzelwertung von den Gastgebern eingenommen werden. Im vereinsinternen Dauerwettkampf hat derzeit Manuel Ristagno die Oberhand. Dominik Mitschke sowie Raphael und Marvin Bach folgen auf den Plätzen zwei bis vier.

Bei der männlichen C-Jugend sind nur noch drei Riegen mit 14 Einzelturnern am Start. Auch hier hat sich Wertingen bereits deutlich abgesetzt. Der drittplatzierte TSV Wittislingen liegt 5,65 Punkte hinter dem TSV Monheim. Souverän führt Dominik Kögl (Wertingen) die Einzelwertung an. Enger ist der Kampf um die Folgeplätze: Kilian Seibert (Wertingen), Johannes Hämmerle (Wittislingen) und Kilian Leicht (Wertingen) liegen innerhalb von drei Punkten.

Ein spannendes Duell zeichnet sich bei den C-Schülern zwischen den Kunstturnhochburgen Buttenwiesen und Monheim ab. Die Zusamturner konnten sich vorerst 2,3 Punkte Vorsprung herausturnen. Fest vergeben scheint der dritte Platz an den TSV Buttenwiesen II, während der TV Dillingen und der TV Gundelfingen um Rang vier konkurrieren. Mit Konstantin Seifried (1.) und Philipp Reuther (3.) stehen derzeit zwei Zusamturner in der Einzelwertung auf dem Treppchen.

Knapp zehn Punkte Vorsprung haben sich die Schülerinnen C des TSV Buttenwiesen I erarbeitet. Dahinter kämpfen Dillingen und Wittislingen um die Podestplätze. Im Mittelfeld kann es noch zu deutlichen Verschiebungen kommen. Zwischen dem viertplatzierten TSV Wertingen und Gundelfingen auf Rang acht liegen gerade mal 3,7 Punkte. Höchstädt (10.) und Lauingen (12.) können sich mit einem guten zweiten Wettkampf weiter nach vorne schieben.

Die Dominanz der Landkreisriegen wird auch in der Einzelwertung deutlich. Neun der zehn ersten Plätze werden von Turnerinnen aus dem Landkreis Dillingen belegt. Pauline Fischer (TSV Wittislingen) führt vor Dana Harms (TSV Buttenwiesen) und Zoely Binswanger (TV Dillingen) das 75 Teilnehmerinnen starke Feld an.

Ein ähnlich großes Feld mit 14 Riegen und 73 Einzelstarterinnen ist bei der weiblichen Jugend am Start. Hier haben sich der TSV Harburg und der TSV Wertingen bereits deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. 1,8 Punkte trennen die führenden Riegen. Spannend wird es auch beim dritten Stockerlrang zwischen Gundelfingen (3.), der KTV Ries und Buttenwiesen bleiben. Mit Sandra Macho und Valentina Gropper führen zwei Harburgerinnen in der Einzelwertung. Antonia Leicht (Wertingen, 3.) und Lea Hieber (Gundelfingen, 4.) werden sich ein spannendes Duell um den dritten Platz liefern.

Bei den Turnerinnen setzte sich ebenfalls Harburg vor die Konkurrenz. Höchstädt ist der Verfolger. Auf den dritten Podestplatz schielen noch Harburg II, Wittislingen und Dillingen. Die drei Riegen trennen nur 2,9 Punkte. Einmal mehr beherrscht Abonnement-Siegerin Katrin Wunderle (SSV Höchstädt) die Einzelwertung. Auch Chiara Mair (Dillingen, 2.) turnt weiter auf hohem Niveau.

