Wertingen

vor 19 Min.

Wertingens schwierige Suche nach Standorten für Windräder

Plus Der Stadtrat beschäftigt sich mit der Frage, wo Windräder in Wertingen gebaut werden können. In der Sitzung geht es auch um die Kanalsanierung in Hohenreichen.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Um Windkraft ging es in der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrates. Konkret beschäftigte sich das Gremium mit der Frage, wo einmal Windräder im Stadtgebiet oder in den Ortsteilen stehen könnten. Allerdings sind die gemeldeten Flächen nach diesem Schritt nicht endgültig festgelegt, denn es handelte sich um eine informelle Anhörung des Regionalen Planungsverbandes.

Die Verantwortlichen der Stadt Wertingen äußern sich zu den Plänen

Der Hintergrund: Der Regionale Planungsverband Augsburg, zu dem alle Städte und Gemeinden der Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Donau-Ries und Dillingen gehören, hat "Vorranggebiete für Windenergie" ausgemacht. Zu diesen Arealen konnten sich nun die Kommunen äußern. Die Stadt Wertingen und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft hatten sich deshalb zusammengetan, um gemeinsam mit Hilfe eines Planungsbüros Stellungnahmen abzugeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen