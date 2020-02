20:21 Uhr

Airbus will 2300 Stellen in Rüstungssparte streichen

Airbus sieht schwierige Bedingungen im Bereich Rüstung und Raumfahrt und hat bereits "robuste Maßnahmen" angekündigt. Jetzt wurden Details bekanntgegeben.

Von Stefan Küpper

Bei Airbus Defence & Space, der Rüstungssparte des europäischen Flugzeugbauers Airbus, sollen 2362 Stellen bis 2021 abgebaut werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Konsultationsprozess mit dem Europäischen Betriebsrat über die geplante „Restrukturierung der Division“ habe begonnen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In Deutschland sollen 829 Stellen, 357 in Großbritannien, 630 in Spanien, 404 in Frankreich und 142 in weiteren Ländern wegfallen.

Airbus gab im vergangenen Jahr bekannt, dass ein Sparpaket geplant ist

Der Stellenabbau kommt nicht überraschend. Im Dezember war bekannt geworden, dass die Rüstungssparte von Airbus massiv sparen will. „Dementsprechend wollen wir jetzt robuste Maßnahmen ergreifen und die zugrunde liegende Kostenstruktur verbessern, um sowohl kurz- als auch langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern“, hatte es in einem Brief von Airbus, Defence & Space - Chef Dirk Hoke an die Mitarbeiter geheißen. Auch auf der Airbus-Bilanzpressekonferenz in Toulouse war der Sparkurs thematisiert worden.

Wie Bernhard Stiedl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt, unserer Redaktion auf Nachfrage sagte, sei noch nicht bekannt, wie die in Deutschland wegfallenden Stellen auf die verschiedenen Standorte aufgeteilt würden. Das bestätigte eine Sprecherin des Airbus-Betriebsrates auf Anfrage. In Manchinger Airbus-Werk bei Ingolstadt sind derzeit rund 5500 Mitarbeiter angestellt.

Lesen Sie dazu auch: Das Boeing-Fiasko ist für Airbus kein Grund zum Jubeln

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen