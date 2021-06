Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Aus der Traum vom EM-Titel: Was Fußballfans im Landkreis dazu sagen

Trotz des schlechten Wetters hatten sich am Dienstagabend zahlreiche Fans zum Public Viewing getroffen wie hier bei Tio Pepe im Stieglbräu-Innenhof in Aichach.

Plus Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der EM an England gescheitert. Sportler und Politiker aus dem Wittelsbacher Land halten das Ausscheiden für verdient.

So manchem war bei diesem Gegner nicht wohl. Und nahezu jedem war klar: England wird eine harte Nuss im Achtelfinale. Wie sich gezeigt hat, war sie zu hart und für die Deutschen nicht zu knacken. Viele Fans, die trotzdem auf einen Sieg gehofft hatten, wurden am Dienstagabend enttäuscht. So gab es auch beim Public Viewing in Aichach lange Gesichter. Die Stimmung etwa beim Tio Pepe im Stieglbräu-Innenhof war bald so trüb wie das Wetter. Wie sieht's am Tag danach aus? Was denken Experten und Nicht-Experten aus dem Aichacher Land über das Aus der deutschen Mannschaft?

