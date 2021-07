Corona: Die Delta-Variante hat den Landkreis Aichach-Friedberg erreicht

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist erstmals die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Inzidenz steigt leicht. Aktueller Fall in Grundschule.

Die Delta-Variante des Coronavirus hat das Wittelsbacher Land erreicht. Wie Wolfgang Müller, Sprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde der entsprechende Befund dem Gesundheitsamt am Mittwochabend übermittelt. Es handle sich bislang um einen Fall. Die betroffene Person war zuvor positiv getestet worden, die Auswertung der "Delta-Überprüfung" fand dann im Labor statt. Die Variante gilt es besonders ansteckend und ist, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilte, in Deutschland inzwischen die dominierende Mutante.

Corona: Delta-Variante erstmals in Aichach-Friedberg nachgewiesen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Sie lag laut RKI am Donnerstag bei 2,2 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 0,7 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet hatte. In der vergangenen Woche wurden im Landkreis insgesamt vier Personen positiv getestet, jeweils zwei in Aichach und Friedberg. Einen aktuellen Fall gibt es laut Landratsamt in der Grundschule Friedberg Süd: Nachdem dort eine Person positiv getestet wurde, müssen zehn enge Kontaktpersonen in Quarantäne. In den beiden Kliniken in Aichach und Friedberg gibt es aktuell weder positiv auf Corona getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt leicht

Außerhalb der Landkreis-Grenzen bleibt die Corona-Lage ebenfalls entspannt, auch dort ist allerdings eine leicht steigende Tendenz zu erkennen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise und kreisfreie Städte - liegen drei unter der 5er-Marke, die höchste Inzidenz im Umkreis hat aktuell die Stadt Augsburg (7,8).