Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Corona: Im Aichacher Krankenhaus werden derzeit vier Patienten behandelt

Auf der Covid-Intensivstation am Aichacher Krankenhaus muss derzeit ein Patient beatmet werden.

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil. In der Aichacher Klinik muss ein Patient beatmet werden. Vier Einrichtungen melden neue Fälle.

Von Evelin Grauer

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg halten sich weiter auf stabilem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldete am Dienstagmorgen 70,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Montag lag der Wert bei 71,8, am Sonntag bei 73,3. Die Corona-Ampel steht derzeit auf grün.

