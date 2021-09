Corona in Aichach-Friedberg: Ein Patient muss invasiv beatmet werden

Das Krankenhaus Aichach meldet zwei Corona-Patienten, davon einen schwer Erkrankten. Wie sich die Inzidenz im Landkreis und in der Region entwickelt.

Am Aichacher Krankenhaus hat sich der Zustand einer Corona-positiv getesteten Person deutlich verschlechtert. Wie das Landratsamt am Mittwochmorgen meldet, muss sie auf der Intensivstation behandelt und invasiv beatmet werden. Neben diesem akuten Fall gibt es am Krankenhaus eine weitere positiv getestete Person in stationärer Behandlung, allerdings nicht auf der Intensivstation. Die meisten Corona-Patienten aus Aichach-Friedberg sind ungeimpft. Da in den vergangenen sieben Tagen bayernweit 261 Personen wegen Corona hospitalisiert wurden – und damit deutlich weniger als der Grenzwert 1200 –, steht die Krankenhausampel auf Grün.

Corona-Patient am Krankenhaus Aichach muss beatmet werden

Grundsätzlich ist die Corona-Lage im Wittelsbacher Land stabil. Zuletzt gab es zwar an mehreren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Landkreis Corona-Fälle - etwa an der Mittelschule Friedberg, am städtischen Kindergarten Kunterbunt (Schulstraße) in Aichach, in der Friedberger Vinzenz-Pallotti-Schule oder in der Aindlinger Grund- und Mittelschule am Lechrain. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz wirken sich diese jedoch kaum aus: Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldet am Mittwoch die Inzidenz 79,2, am Vortag lag der Wert bei 77.

Inzidenz rund um Landkreis Aichach-Friedberg ist stabil

Auch im Umkreis ist die Corona-Lage unter Kontrolle. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden hat die Stadt Augsburg mit 106,8 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen (99,3), Pfaffenhofen an der Ilm (85,2), Dachau (81,9), Augsburg (78,2), Fürstenfeldbruck (64,5) und Donau-Ries (63,3). Wieder unterhalb der 50er-Schwelle bewegt sich aktuell der Landkreis Landsberg am Lech (47,1).