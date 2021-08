Mehr als 250.000 Tiere? Aichach-Friedberg kämpft gegen Rattenbefall

Plus Überall im Kreis Aichach-Friedberg gehen Gemeinden gegen Ratten vor. Die Methoden sind wenig zimperlich. Wo die Nager auftreten - und wann sie zum Problem werden.

Wenn es den Nagern an den Kragen geht, ist das Ende meist tödlich. Im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg waren in den vergangenen Wochen und Monaten Rattenbekämpfer unterwegs, von Petersdorf bis Merching, von Affing bis Schiltberg, von Aichach bis Friedberg. Ihre Methoden sind wenig zimperlich, doch anders ist den Tieren nicht beizukommen. Zu viele gibt es von ihnen: Schätzungen zufolge leben im Wittelsbacher Land über 250.000 Ratten. Wie groß ist das Problem - und wie wird damit umgegangen?