Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Nach Übermittlungsfehler am Vortag: Corona-Inzidenz steigt auf 93,3

Die Corona-Inzidenz am Donnerstag im Landkreis Aichach-Friedberg liegt bei 93,3.

Plus Der Ausbruch in einer Meringer Pflegeeinrichtung lässt die Corona-Fallzahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen. So ist der aktuelle Stand bei den Impfungen.

Von Marina Wagenpfeil

Die niedrige Corona-Inzidenz vom Mittwoch war nur von kurzer Dauer. Von 65,9 ist die Inzidenz auf 93,3 am Donnerstag gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilt, sind insgesamt 130 Menschen in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Aichach-Friedberg positiv auf Corona getestet worden.

