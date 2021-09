Stadtradler aus Aichach-Friedberg umrunden 5,8 Mal den Äquator

1035 Radlerinnen und Radler aus dem Wittelsbacher Land nehmen am Stadtradeln teil. In nur drei Wochen sparen sie 34 Tonnen Kohlendioxid ein.

Wer radelt am meisten? Das ist die Frage des bayernweiten Wettbewerbs Stadtradeln, bei dem weniger sportliche Gesichtspunkte als vielmehr klimaschützende Aspekte zählen. Auch im Wittelsbacher Land gibt es fleißige Radler, die sich an dieser Aktion beteiligten, darunter auch viele junge Leute, die beim Schulradeln mitmachten. Die Bilanz: 1035 Radlerinnen und Radler haben insgesamt 34 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) eingespart.

Erstmals beteiligt sich auch Aichach-Friedberg am Stadtradeln

Die besten Teilnehmer und Teams aus dem Landkreis zeichnete Landrat Klaus Metzger laut einer Mitteilung nun im Landratsamt mit Preisen und einer Urkunde aus. An der Aktion des Klima-Bündnis nahmen der Landkreis, die Stadt Aichach, der Markt Mering sowie die Gemeinden Dasing, Pöttmes und Steindorf zum ersten Mal teil. Ziel war es, im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 12. Juni bis 2. Juli möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei möglichst viel CO 2 einzusparen.

Insgesamt 34 Tonnen waren es am Ende, die im Vergleich zur Nutzung eines Autos eingespart wurden. Das entspricht etwa der jährlichen CO 2 -Speicherung eines Waldes mit rund 2700 Buchen. Dafür radelten die Teilnehmer gemeinsam 232.992 Kilometer. Sie umrundeten damit etwa 5,8 Mal den Äquator.

Ausprobieren, ob das Fahrrad eine Alternative sein kann

Teilnehmen konnten alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, in die Schule gehen oder einem Verein angehören. Wie Ulrike Schmid, zuständig im Landratsamt für den Alltagsradverkehr, betonte, ist das Stadtradeln ein Baustein zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes für den Landkreis. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in diesem überschaubaren Zeitraum für sich selbst ausprobieren, ob das Fahrrad als Verkehrsmittel künftig eine Alternative sein kann, vor allem auf kurzen Strecken bis fünf Kilometern und innerorts. Zudem konnten die Radelnden über die Meldeplattform RADar! die teilnehmenden Kommunen auf Mängel in der Radinfrastruktur hinweisen.

126 Radlerinnen und Radler sind für den Markt Pöttmes am Start

Erfolgreich verlief die Premiere des Marktes Pöttmes, der sich erstmals beteiligte. 126 Radler und Radlerinnen waren für ihn vom 1. bis 21. Juli am Start. Sie bewältigten 27.275 Kilometer und vermieden damit rund vier Tonnen CO 2 . Bereits zum vierten Mal nahm die Stadt Friedberg vom 1. bis 21. Mai teil. 363 Teilnehmer schafften 66.147 Kilometer, was zehn Tonnen CO 2 -Einsparung bedeutet.

Auch beeindruckende Einzelleistungen gab es, die mit Gutscheinen von Fahrradhändlern belohnt wurden: Spitzenreiterin Regine Trinkl (Team Mittelschule Kühbach) schaffte 2440 Kilometer, Raimund Daurer (Team RSC Aichach) 1405 Kilometer und Heike Hietsch (Team Stiftung Wadentest) 1332 Kilometer.

Landratsamtsmitarbeiter schaffen 8036 Kilometer

Das Team mit den meisten Kilometern und den meisten Mitgliedern stellte das Landratsamt mit 35 Radelnden und insgesamt 8036 Kilometern, die dadurch 1,18 t CO 2 vermieden. Als Dankeschön gab es für alle Teammitglieder Smartphone-Halterungen. Das Team mit den zweitmeisten Kilometern waren die Genussradler Friedberg mit 24 Teilnehmern 6469 Kilometern und 951 Kilogramm CO 2 -Einsparung. Sie erhielten Bikezacs (Fahrradtaschen, die am Gepäckträger montiert werden können) aus recyceltem Kunststoff. Die meisten Kilometer pro Kopf schaffte das Team Hirtwiesel Wiff21. Acht Radler legten insgesamt 4479 Kilometer zurück. Damit strampelte jedes Teammitglied im Durchschnitt knapp 560 Kilometer. Auch für sie gab es Bikezacs. Das Team Kolpingradler fuhr mit sechs aktiven Radelnden insgesamt 2972,5 Kilometer. Dies entspricht einem Durchschnitt von rund 495 Kilometern pro Kopf. Das Team darf sich über neue Sattelüberzüge freuen.

Landrat Metzger wies darauf hin, dass bereits einige Kommunen ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ausgezeichnet haben. Daher wurde es vermieden, doppelte Auszeichnungen zu vergeben.

Bei den Schulradlern ist die Aichacher Realschule am erfolgreichsten

Fünf Schulen beteiligten sich am Wettbewerb Schulradeln. Die drei besten Schulteams erhielten als Anerkennung einen Geldpreis vom Landrat und eine Urkunde des Landkreises. Für alle Teilnehmer gab es als kleines Dankeschön ein Reflektorarmband.