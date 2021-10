Aichach-Friedberg

vor 21 Min.

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Plus Nach einem Corona-Ausbruch im Pflegezentrum der Johanniter in Mering sind inzwischen drei Bewohner verstorben. Die Inzidenz liegt bei 105,9.

Von Marina Wagenpfeil

Nachdem es lange keine weiteren Todesfälle im Landkreis Aichach-Friedberg im Zusammenhang mit Corona gab, steigt deren Zahl nun im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Pflegezentrum der Johanniter in Mering erneut an. Am Dienstag sind dort zwei weitere Bewohner verstorben. Bereits am Samstag gab es einen Todesfall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen