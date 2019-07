vor 23 Min.

Auffahrunfall: Drei Autos krachen auf B300 ineinander

Auf der B 300 kam es nahe dem Parkplatz vor der Anschlussstelle Kühbach-Süd zu einem Auffahrunfall mit drei Autos. Auslöser war ein Sattelzug.

Ein Auffahrunfall mit drei Autos hat sich auf der B300 nahe Kühbach ereignet. Wie die Aichacher Polizei am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag gegen 16.05 Uhr etwa auf Höhe des Parkplatzes vor der Anschlussstelle Kühbach-Süd. Ein Sattelzug, dessen Fahrer in Richtung Ingolstadt unterwegs war, musste dort verkehrsbedingt abbremsen. Daraufhin kam es hinter ihm zu einem Auffahrunfall.

Autofahrer merkt laut Polizei zu spät, dass Sattelzug bremst

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 34-jähriger Münchner, der mit seinem Mercedes E-Klasse unterwegs war, zu spät erkannt, dass der Sattelzug abbremste. Er fuhr auf den Opel Astra, einer 21-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf. Der Astra wurde dabei laut Polizei offensichtlich ein weiteres Fahrzeug davor geschoben.

Rettungsdienst bringt zwei Fahrer ins Aichacher Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen und die 21-Jährige ins Aichacher Krankenhaus. Sie erlitten ein Halswirbel-Schleuder-Trauma. An den beiden Autos entstand nicht unerheblicher Schaden von insgesamt circa 25000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Mann im dritten Auto fährt weg, ehe Polizei kommt

Der Fahrer des dritten Autos, das an dem Auffahrunfall beteiligt war, war nicht mehr am Unfallort, als die Polizei eintraf. Nach Angaben der Polizei ist fraglich, ob an dessen Wagen ein Schaden entstanden ist und ob er überhaupt bemerkt hat. Bei dem Auto handelte es sich um einen beigen Kombi. Die Polizeiinspektion Aichach bittet dessen Fahrer, sich mit ihr unter Telefon 08251/8989-11 in Verbindung zu setzen. Auch um die Hinweise von Zeugen des Unfall bitten die Beamten. (nsi)

