Corona: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter in Aichach-Friedberg

Der Inzidenzwert im Kreis Aichach-Friedberg liegt am Freitag bei 137,4. Die Sonderimpfaktion des Landkreises am Sonntag in Kissing ist ausgebucht.

Der Abwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg geht weiter. Am Freitag liegt sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 137,4. Am Donnerstag betrug der Wert noch 150. Damit sinkt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am fünften Tag in Folge.

Erstmals ist der Wert wieder unter 150. Bleibt er das noch weitere vier Tage - also bis einschließlich nächsten Dienstag, dürfen ab Donnerstag die Läden wieder Kunden empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben ("Click & Meet"). In Bayern gilt außerdem: Eine vollständige Impfung ist einem negativen Test gleichgestellt. Das soll auch für Menschen gelten, die von einer Corona-Infektion genesen sind.

Aichach-Friedberg: AstraZeneca-Impfangebot am Sonntag ist ausgebucht

Die Sonderimpfaktion des Landkreises Aichach-Friedberg für Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 60 Jahre alt sind, am Sonntag, 2. Mai, in der Paartalhalle Kissing ist ausgebucht, teilt das Landratsamt mit. 470 Erstimpfungen werden dort verabreicht.

Für Schulen und Kindertageseinrichtungen gilt ab Mai nicht mehr die bisherige wochenweise Regelung. Auch hier richten sich die Regelungen nun nach der aktuellen Inzidenz. Sie ändern sich, wenn ein Grenzwert an drei Tagen in Folge über- oder an fünf Tagen in Folge unterschritten wird. Hier ändert sich erst etwas, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Bei einem Wert von über 100 ist nur Distanzunterricht erlaubt. Ausnahmen sind Abschlussklassen und die Viertklässler.

