Gesundheitsamt erklärt Corona-Ausbruch im AWO-Heim Aichach für beendet

Der Corona-Ausbruch im AWO-Seniorenheim in Aichach ist vorbei. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter.

Gute Nachrichten aus dem AWO-Seniorenheim in Aichach: Das Gesundheitsamt hat das Corona-Ausbruchsgeschehen dort für beendet erklärt. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass zwei Mitarbeiter und ein Bewohner der Einrichtung positiv getestet worden waren. Anders als das Gesundheitsamt ordnete die AWO Schwaben die Fälle nicht als Ausbruch ein. Nach Bekanntwerden der Fälle erklärte AWO-Vorstand Wolfgang Mayr-Schwarzenbach, "alle notwendigen Maßnahmen" würden "in einer guten Art und Weise in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen, um das Infektionsgeschehen umgehend zu beenden". Dies ist offenbar gelungen.

Corona-Ausbruch im AWO-Heim Aichach beendet – Inzidenzwert niedrig

Unterdessen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg weiter gesunken. Hatte er am Donnerstag mit 45,3 schon den tiefsten Stand seit 111 Tagen erreicht, lag er am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 40,1. An der Zahl der Corona-Patienten, die in den Kliniken an der Paar in Aichach behandelt werden, hat sich nichts geändert. Das Landratsamt meldet weiterhin 17 positiv getestete Patienten. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen sechs aktuelle Verdachtsfälle in Aichach.

3380 Menschen in Aichach-Friedberg seit März positiv getestet

Insgesamt sind seit Anfang März 3380 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 49 Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert – drei davon in Aichach, 13 in Friedberg, acht in Kissing und acht in Mering. Im Zusammenhang mit der Pandemie sind 78 Landkreisbewohner ums Leben gekommen.

