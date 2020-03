Kommunalwahl: In Aichach gibt es ein Duell

Plus Gegen den Amtsinhaber Klaus Habermann (SPD) tritt Josef Dußmann (CSU) an. Um die 30 Sitze im Aichacher Stadtrat bewerben sich Kandidaten auf sieben Listen.

Aichacher, die nicht älter als 24 Jahre alt sind, kennen kein anderes Stadtoberhaupt: Seit 1996 ist Klaus Habermann Bürgermeister der Stadt Aichach. Bei der Kommunalwahl am 15. März bewirbt sich der Sozialdemokrat um eine weitere, seine mittlerweile fünfte Amtszeit. Zuletzt wurde er 2014 bei zwei Gegenkandidaten (Marc Sturm von der CSU und Lothar Bahn, Freie Wählergemeinschaft FWG) mit 73,8 Prozent wiedergewählt.

Auch diesmal sah es kurzzeitig so aus, als bekäme er es mit zwei Gegenkandidaten zu tun. Patrick Kügle (FDP) zog seine Kandidatur allerdings zurück. Die FWG verzichtet diesmal, auch die weiteren Parteien und Gruppierungen. So kommt es zum Zweikampf zwischen dem Amtsinhaber und Josef Dußmann von der CSU.

Die CSU hat lange gezögert, ob sie einen Kandidaten ins Rennen schicken soll. Die Chancen, den beliebten Habermann aus dem Sattel zu heben, stuft sie selbst als gering ein. Als größte Fraktion im Stadtrat entschied sie sich schließlich doch dafür, eine Alternative zum Amtsinhaber anzubieten. Sie hofft nun, dass mit Josef Dußmann das funktioniert, was mit seinen Vorgängern nicht geklappt hat: einen Kandidaten für die Zukunft aufzubauen.

Bürgermeister Habermann kandidiert zum letzten Mal

Habermann kann wegen der Altersgrenze für hauptamtliche Bürgermeister diesmal zum letzten Mal kandidieren. Er lässt aber keine Zweifel aufkommen, dass er keineswegs amtsmüde ist, sondern noch einiges für die Stadt bewegen will. In seinen 24 Bürgermeisterjahren hat sich in Aichach einiges getan, beispielsweise die Fusion der Sparkasse mit der aus Schrobenhausen, der Bau der Bahnunterführung, das interkommunale Gewerbegebiet Acht300 mit Dasing, der Hochwasserschutz mit dem Grünzug an der Paar oder die Neugestaltung der Oberen Vorstadt. Dabei konnte sich Habermann noch nie auf eine eigene Mehrheit im Stadtrat stützen.

Das sind die Stadtratskandidaten für Aichach 1 / 7 Zurück Vorwärts Christlich-Soziale Union (CSU) 1. Josef Dußmann, 2. Helmut Beck, 3. Ulrike Fischer-Mayerle, 4. Dieter Saliger, 5. Stefan Westermayr, 6. Christoph Knauer, 7. Raymund Aigner, 8. Patrick Stief, 9. Peter Meitinger, 10. Johanna Held, 11. Hans-Peter Port, 12. Hermann Langer, 13. Michaela Böck, 14. Georg Ostermaier, 15. Nancy Rose-Steidle, 16. Hubert Friedl, 17. Michael Lang, 18. Monika Knauer, 19. Matthias Merz, 20. Bernhard Rest, 21. Stefan Meitinger, 22. Petra Geißler, 23. Florian Mödinger, 24. Martin Leopold, 25. Ulrich Niedermayr, 26. Mario Schmidt, 27. Andreas Sturm, 28. Florian Hörmann, 29. Elfriede Grabbert, 30. Josef Koppold.

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) 1. Magdalena Federlin, 2. Alfred Seitz, 3. Marion Zott, 4. Matthias Rösele, 5. Nora Deuschl-Forster, 6. Josh Stadlmaier, 7. Sabine Kreitmeir, 8. Robert Käuferle, 9. Carolin Held, 10. Martin Horack, 11. Andrea Kögl, 12. Peter Greppmair, 13. Sarah Höhn, 14. Jakob Steinberger, 15. Tina Harder, 16. Stefan Mader, 17. Eva Schilberth, 18. Margret Kammerl, 19. Helmut Frede, 20. Sarah Andraschko, 21. Matthias Löw, 22. Hannah Herrmann, 23. Christine Baier, 24. Julia Baus, 25. Eva Maria Plabst, 26. Doris Stegmair, 27. Gabriele Obst, 28. Yvonne Laves, 29. Michael Zott, 30. Josef Harrer.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1. Klaus Habermann, 2. Kristina Kolb-Djoka, 3. Walter Jöckel, 4. Brigitte Neumaier, 5. Mario Pettinger, 6. Rita Rösele, 7. Karl-Heinz Schindler, 8. Dorothea Krammer, 9. Wolfgang Holzhauser, 10. Ursula Schindler, 11. Marco Laves, 12. Clara Jung, 13. Tobias Kratzenberger, 14. Nicole Matthes, 15. Siegbert Schulz, 16. Renate Schubert, 17. Andreas Ulrichs, 18. Petra Schramek, 19. Rudolf Heinrich, 20. Lorena Djoka, 21. Ingo Huttner, 22. Daniela Rausch, 23. Daniel Hauke, 24. Kathrin Birndorfer, 25. Andreas Bieringer, 26. Christa Schmidt, 27. Karsten Lentge, 28. Ulrike Mill, 29. Helmut Wunderer, 30. Renate Hoffmann.

Freie Demokratische Partei (FDP) 1. Patrick Kügle, 2. Lutz Stammnitz, 3. Sandra Gösling, 4. Rainer Baumgartner, 5. Michael Haupt, 6. Stefan Michl, 7. Claus Urbahn, 8. Axel Kern, 9. Michael Conrad, 10. Wolfgang John, 11. Margarete Kratzenberger.

Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile (FWG) 1. Georg Robert Jung, 2. Lothar Bahn, 3. Andreas Schwarz, 4. Marc Sturm, 5. Martin Bayer, 6. Josef Ziegler, 7. Bettina Stief, 8. Manfred Huber, 9. Dominik Chalinski, 10. Rolf Burkhard, 11. Manfred Schreier, 12. Marion Blecking-Bahn, 13. Elfriede Achter, 14. Josef Neumaier, 15. Helmut Lenz, 16. Franz Lochner junior, 17. Walter Mittermüller, 18. Gregor Deißer, 19. Judith Görtz, 20. Jürgen Schenk, 21. Andreas Eibel, 22. Johanna Wunderle-Lenz, 23. Manfred Braun, 24. Rita Ruf, 25. Martin Köllensperger, 26. Peter Becker, 27. Verena Wünsch, 28. Erwin Lindermeir, 29. Christian Montag, 30. Harald Unsinn.

Bündnis Zukunft Aichach (BZA) 1. Erol Duman, 2. Oliver Heib, 3. Walburga Zeiselmair, 4. Gerhard Bauer, 5. Ralph Hartmann, 6. Christine Steiner, 7. Frank Hartmann, 8. Zübeyda Dogan, 9. Alexander Maier, 10. Eva Maria Geisler, 11. Christian Pfister, 12. Kati Herrmann, 13. Thomas Brand, 14. Carina Meyer, 15. Andreas Hussmann, 16. Manuela Musick-Roth, 17. Markus Greppmeier, 18. Helga Schnell, 19. André Watzka, 20. Ellen Anna-Maria Matysiak, 21. Josef Thrä, 22. Michael Bley, 23. Alexander Steinbichler, 24. Jennifer Breitsameter, 25. Theresa Billig, 26. Brigitte Schlatter-Reisinger, 27. Simon Schneider, 28. Daniela Langer-Ebel, 29. Gerd Stefan Langer, 30. Michael Szekely.

Christliche Wählergemeinschaft Aichach mit Ortsteilen (CWG) 1. Erich Echter, 2. Beatrix Sixta, 3. Manfred Sießmair, 4. Erich Eibl, 5. Irene Kögl-Knopp, 6. Gerhard Achter, 7. Bernd Kauder, 8. Barbara Fingos-Held, 9. Johanna Kensbock, 10. Xaver Müller, 11. Johann Hötschel, 12. Renate Gutmann, 13. Christine Achter, 14. Elfriede Kigle, 15. Josef Sproger, 16. Maria Anna Gschwendtner, 17. Thomas Friedrich, 18. Ayad Al-Madhoun, 19. Rita Tenckhoff, 20. Hubert Seyfried, 21. Georg Breitsameter, 22. Elfriede van Tricht, 23. Jakob Ruf, 24. Maria Kandler, 25. Reiner Junger, 26. Sophie Sießmair, 27. Michael Fingos, 28. Josef Riemensberger, 29. Waltraud Hansl, 30. Heinz Birkl. (bac)

Die Mehrzahl der Beschlüsse fasst der Stadtrat einstimmig. Der Stadtrat, in dem sieben Parteien und Gruppierungen vertreten sind, arbeitet konstruktiv zusammen. Seit der Wahl hat die CSU allerdings einen ihrer elf Sitze verloren: durch den Wechsel von Marc Sturm im Juni 2019 zur FWG. Die ist dadurch von fünf auf sechs Sitze gewachsen.

Sechs Veränderungen im aktuellen Stadtrat

Sturms Seitenwechsel war die sechste Veränderung in diesem Stadtrat: Bei der CSU rückte im Oktober 2015 für Maria Ziegler, die wegzog, Michaela Böck nach, nach dem überraschenden Tod von Stefan Stocker im November 2016 Monika Knauer. Bei der FDP folgte im Oktober 2016 auf Raphael Gutmann (zuvor Wimmer) nach dessen Wegzug Edith Lotter, die ihrerseits im Dezember 2018 wegzog. Auf sie folgte Patrick Kügle. Einen Wechsel gab es bei der FWG: Für Klaus Bleis, der sein Mandat im März 2019 aus beruflichen Gründen abgab, kehrte Helmut Lenz in den Stadtrat zurück.

Die SPD ist mit neun Sitzen (plus Bürgermeister) die zweite große Fraktion. Vertreten im Stadtrat sind außerdem Bündnis 90/Die Grünen (zwei Sitze) und mit je einem Sitz die Christliche Wählergemeinschaft (CWG), die FDP und – erstmals in dieser Amtszeit – das Bündnis Zukunft Aichach (BZA). Die vor allem nach der Wahl 2014 viel beschworene „GroKo“ (Große Koalition) aus CSU und SPD war nie in Stein gemeißelt, wie sich zum Beispiel in der Diskussion um die Neugestaltung der Bahnhofstraße und der Oberen Vorstadt – eines der größten Projekte der jetzt zu Ende gehenden Amtszeit – zeigte.

Die Untere Vorstadt von Aichach wird verschönert. Bild: Erich Echter

Gegensätze gibt es vor allem zwischen SPD und FWG. Während die SPD überzeugt davon ist, dass manches ohne die Städtebauförderung nicht möglich ist, ist die FWG ebenso überzeugt davon, dass diese Projekte verteuern und in die Länge ziehen. Die Obere Vorstadt wurde mithilfe der Städtebauförderung und viel Bürgerbeteiligung umgestaltet, die Bahnhofstraße ohne.

Untere Vorstadt von Aichach wird im neuen Stadtrat Thema

Im neuen Stadtrat wird die Untere Vorstadt Thema sein. Dass diese aufgewertet werden muss, darüber besteht auch im aktuellen Stadtrat Einigkeit. Über das Wie nicht. Eine fortwährende Aufgabe bleibt die Kinderbetreuung. Mit einem Kinderhaus will sich die Stadt etwas Luft verschaffen. Heuer kommt eine Krippe in Modulbauweise dazu. In den nächsten Jahren soll außerdem das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt erweitert werden. Die Planung wird gerade erstellt.

Nebenbei wurde und wird viel investiert, um die Infrastruktur – Kanal, Wasserversorgung, Straßen, Schulen – in Schuss zu halten. Entscheidungen stehen darüber an, was auf den sogenannten Perspektivgrundstücken der Stadt passieren soll, zum Beispiel Neusa-Gelände, San-Depot und beim Spital.

Das Neusa-Gelände ist eines der Perspektivgrundstücke der Stadt. Bild: Erich Echter

Egal wem die Wähler am 15. März ihre Stimmen geben: Mindestens drei amtierende Stadträte werden nicht mehr dabei sein: Bei der CSU treten Dieter Heilgemeir und Anton Friedl nicht mehr an, bei der SPD Inge Gelfert.

Lesen Sie dazu auch die Interviews mit den Bürgermeisterkandidaten: