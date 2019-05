vor 39 Min.

Schwerer Unfall auf B300: Ein Aichacher wird leicht verletzt

Eine Autofahrerin gerät auf der B300 bei Waidhofen auf die Gegenfahrbahn. Sie wird schwer verletzt, zwei weitere Fahrer, darunter ein Aichacher, leicht.

Ein Aichacher ist am frühen Montagmorgen in einen Unfall auf der Bundesstraße 300 bei Waidhofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) verwickelt worden. Wie die Polizei berichtet, ist eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten. Drei Menschen wurden verletzt, die Unfallverursacherin schwer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Autofahrerin gegen 4.50 Uhr zwischen Waidhofen und Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) auf der B300 in Richtung Ingolstadt unterwegs. Hinter ihr fuhr in gleicher Richtung ein 26-jähriger Kleinwagen-Fahrer. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Ingolstädterin bei geradem Fahrbahn-Verlauf plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 59-jährigen Mannes aus Aichach, so die Polizei. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Auto des Aichachers in die linke hintere Seite des Kleinwagens des 26-Jährigen.

Polizei: Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen

Der Zusammenprall zwischen den Fahrzeugen war so heftig, dass bei allen drei Autos Totalschaden entstand. Am Auto der Unfallverursacherin wurde ebenso wie bei dem Auto des Aichachers das linke Vorderrad weggerissen, bei dem Kleinwagen des 26-Jährigen das hintere linke Rad. Die Unfallverursacherin zog sich laut Polizei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie war in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Zuhilfenahme des Rettungsspreizgerätes befreit werden. Der Aichacher und der 26-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in verschiedene Kliniken gebracht.

Unfall: Frau schon vorher durch unsichere Fahrweise aufgefallen

Wie die Polizei berichtet, war die Frau einem Verkehrsteilnehmer schon vor dem Zusammenstoß durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Wegen des Verdachts, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellte die Polizei fest, dass die Kennzeichen an ihrem Fahrzeug nicht für dieses ausgegeben worden sind. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern noch an.

Die B300 war zur Unfallaufnahme und zum Räumen der Fahrbahn bis etwa 6.30 Uhr teilweise komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehren aus Waidhofen, Hohenwart und Schrobenhausen waren mit etwa 45 Mann im Einsatz. (AN, bac)

Themen Folgen