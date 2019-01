vor 35 Min.

Schwerer Unfall bei Aichach: Totalsperre auf B 300

Die Bundesstraße 300 ist derzeit bei Aichach komplett gesperrt. Ursache dafür ist ein schwerer Unfall zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd und Aichach-Ost.

Auf der Bundesstraße 300 bei Aichach ist am Abend ein schwerer Unfall passiert. Er ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd (Klingen) und Aichach-Ost (Untergriesbach). Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

Lastwagen und Auto stoßen im Gegenverkehr zusammen

Wie die Aichacher Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sind ein Lastwagen und ein Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Ein Fahrzeug war in nördliche Richtung, also in Richtung Ingolstadt, das andere in Richtung Süden, also Dasing unterwegs.

Eine Person schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person laut Polizei schwerer verletzt. Die Bundesstraße ist derzeit im betreffenden Abschnitt komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. (nsi)

Themen Folgen