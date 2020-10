vor 22 Min.

Vortrag in Pöttmes beleuchtet die Wittelsbacher als Städtegründer

Im Rahmen der Landesausstellung gab es einen Vortrag: Markus Würmseher von der Uni Augsburg referiert im Pöttmeser Kultursaal über "Die Stadt im Mittelalter".

Die Stadt Rain steht bezüglich ihrer Entstehung und weiteren städtebaulichen Entwicklung mit Aichach und Friedberg in engster Verbindung. Sie wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet, in den ersten Jahrzehnten der Herrschaft des Hauses Wittelsbach. In einem Vortrag im Kultursaal in Pöttmes ging Markus Würmseher von der Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften an der Uni Augsburg auf „Die Stadt im Mittelalter“ ein. Der Vortrag fand im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung statt, die noch bis 8. November in Aichach und Friedberg zu sehen ist.

Würmseher beschrieb die Städtegründungen des Hauses Wittelsbach als Beteiligung an einem europäischen Phänomen, das zur Konsolidierung der damals noch wenig gefestigten Herrschaft beitrug. „Bis zu dieser Zeit war das Land – abgesehen von den altbairischen Bischofssitzen – städtearm“, erzählte Würmseher. „Da waren die Wittelsbacher Städte wichtige Pfeiler in der administrativen und fiskalischen Beherrschung des Herzogtums Bayern.“ Der Referent führte das interessierte Auditorium in die Umstände der Zeit des Mittelalters in ganz Europa ein. Er beleuchtete die politisch strategischen und gesellschaftlich relevanten Gründe zum Aufbau einer Stadt im Mittelalter von verschiedensten Seiten und stellte sie mit beeindruckenden historischen Karten großer Städte in Europa dar.

Vortrag in Pöttmes beeindruckt die Zuhörer

So war der Mittelpunkt einer Stadt der Marktplatz, umgeben von repräsentativen Gebäuden. Zum Schutze der Bürger war eine Stadt von Mauern, teils mit zusätzlichen Gräben und Wällen, manchmal auch von Wasser (Venedig) umgeben. Beeindruckt verließen die Zuhörer nach fast zwei Stunden das Rathaus. Aufgrund der Corona-Auflagen konnten die Besucher mit dem Referenten keine weiteren Gespräche führen. (AZ)

