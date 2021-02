06:02 Uhr

Wann startet der Ausbau der Staatsstraße 2047 bei Klingen?

Plus Die Staatsstraße 2047 soll vom Aichacher Stadtteil Klingen Richtung Dachauer Land seit Jahren ausgebaut werden. Wie geht es mit dem Projekt weiter?

Von Carmen Jung

Den Ausbau fordert nicht nur die Stadt Aichach, sondern auch die Bewohner des Stadtteils Klingen seit Jahren: Die Rede ist von der Staatsstraße 2047 von Klingen bis zur Grenze zum Landkreis Dachau bei Xyger. Die Etappe ist sehr kurvenreich, es gibt keinen Radweg. Der Ausbau ist schon lange geplant. Doch wann wird etwas daraus?

An Heiligabend 2018 gab es einen schweren Unfall kurz vor Klingen

Gerade nach dem schweren Unfall an Heiligabend 2018, bei dem ein Mann getötet und eine 18-Jährige und ein Baby schwer verletzt wurden, wurden die Forderungen nach einem raschen Ausbau der kurvigen Strecke wieder lauter. Genau diesen Kurvenbereich beurteilen auch die Fachleute als kritisch, wie Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg auf Anfrage erläutert. Denn hier treten fast alle Unfälle auf. Entgegen des landläufigen Eindrucks belegt die Statistik allerdings keine Unfallhäufung. Die Strecke zwischen Klingen und Xyger sei überwiegend unauffällig, so Eichstaedt. Glücklicherweise gingen die meisten Unfälle glimpflich ab. Das liege daran, dass kaum Bäume an der Strecke stünden. Der Unfall vom Heiligabend sei deshalb umso tragischer. Im Zuge des Ausbaus, so versichert Eichstaedt, sei vorgesehen die "unstetige Linienführung" zu verbessern.

Kurz vor Klingen ereignete sich an Heiligabend 2018 ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 68-jähriger Mann kam ums Leben. Eine 18-Jährige und ein Baby wurden schwer verletzt. Bild: Erich Echter (Archivbild)

Doch wann dieser gestartet wird, ist noch offen. Schon seit 2011 steht die Etappe in der ersten Dringlichkeitsstufe des Ausbauplans für die Staatsstraßen. Darin werden Kosten von etwa 3,4 Millionen Euro genannt. Doch weder diese geschätzte Summe noch die Planung sind heute noch aktuell. Damals stand laut Eichstaedt eine andere Streckenlänge zur Debatte, es war auch kein Radweg vorgesehen. Die Kostenschätzung basiert außerdem auf dem Preisstand aus dem Jahr 2009.

Staatsstraße 2047: Planfeststellungsverfahren im Jahr 2022?

Laut Eichstaedt erarbeitet das Staatliche Bauamt derzeit die Vorentwurfsunterlagen. Es zeichnet sich ab: Die Maßnahme wird deutlich teurer werden. Deshalb wird nach Einsparungen gesucht. Bis zur Genehmigung ist es noch ein weiter Weg. Der fertigen Planung müssen die Regierung von Schwaben und das Bayerische Bauministerium zustimmen. Dann folgt ein Planfeststellungsverfahren, bei dem die Öffentlichkeit beteiligt wird. Privatleute, offizielle Stellen und Verbände können etwaige Einwendungen geltend machen. Das Verfahren sei "einfach wegen Größe und Länge der Strecke" nötig, begründet Eichstaedt. Er hofft, "dass dieses im Jahr 2022 eingeleitet werden kann".

Für den Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann hat der Ausbau eine "ganz hohe Dringlichkeit". Der Stadt ist dabei besonders auch der Radweg wichtig. Habermann hofft auf eine absehbare Realisierung - am liebsten bis nach Wollomoos.

Wovon der Ausbau der Staatsstraße bei Klingen abhängt

Der Zeitpunkt eines Baustarts hängt laut Eichstaedt allerdings auch von den finanziellen Mitteln ab, die für Staatsstraßen zur Verfügung stehen. Keine Rolle spielt es hingegen, wie es mit der 2047 auf der Dachauer Seite weitergeht. Bei Xyger (Marktgemeinde Altomünster) beginnt der Landkreis Dachau. Dort ist ein Ausbau noch viel weniger absehbar. Eichstaedt zufolge ist es aber "sehr gut möglich", die Etappe von Klingen bis zur Einmündung der Straße nach Obermauerbach auszubauen. Dass die 2047 auf Dachauer Seite keine Priorität hat, kann Eichstaedt nachvollziehen. Ab Xyger nehme die Verkehrsdichte deutlich ab.

Bis zum Abzweig der Straße nach Obermauerbach links ist der Ausbau der Staatsstraße 2047 vom Aichacher Stadtteil Klingen aus geplant. Bild: Erich Echter

Die Fortsetzung im Landkreis Dachau rangiert erst in der "zweiten Dringlichkeit". Sylvia Pfister vom Staatlichen Bauamt Freising teilt mit, dass dieser Abschnitt deshalb später als der Ausbau ab Klingen in Angriff genommen wird. Trotzdem investiert der Freistaat auch im Gemeindebereich Altomünster in die Staatsstraße. Und zwar noch in diesem Jahr. Geplant ist eine Ausbau auf einer Strecke von 700 Metern zwischen Wollomoos und Pfaffenhofen. Dabei wird die Straße laut Pfister etwas vom Waldrand abgerückt und so die Kurve am Pfaffenberg entschärft. Außerdem ist ein Geh- und Radweg geplant. Die Arbeiten sollen Anfang Juli starten. Dafür ist für etwa drei Monate eine komplette Sperrung nötig. Die Umleitung erfolgt großräumig .

Doch auch im Aichacher Bereich investiert der Staat in diesem Jahr in die 2047: In Klingen steht der Umbau des Kreuzungsbereiches mit der Staatsstraße 2338 (Blumenthaler Straße Richtung Sielenbach) an. Zudem ist laut Eichstaedt geplant, die Fahrbahndecke zwischen der B300 und Klingen zu erneuern.

