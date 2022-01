Aichach-Friedberg

17:58 Uhr

Fast alle Schulen in Aichach-Friedberg sind mit Luftfiltern ausgestattet

In den meisten Schulen im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg steht inzwischen ein oder zwei mobile Luftfilter im Klassenraum, so auch im Deutschherren Gymnasium in Aichach.

Plus Die meisten Gemeinden und der Landkreis setzen auf mobile Geräte. Nicht überall ist man davon aber restlos überzeugt. Inchenhofen setzt deshalb auf eine andere Technik.

Von Marina Wagenpfeil

Wie sollen die Schülerinnen und Schüler vor Ansteckungen mit Corona im Unterricht geschützt werden? Eine Antwort darauf: Luftreinigungsgeräte. Sie sollen helfen, den Präsenzunterricht trotz steigender Infektionszahlen so sicher wie möglich zu machen. Deshalb haben im vergangenen Sommer und Herbst fast alle Landkreise und Gemeinden über die Anschaffung von Luftfiltern für die Schulen diskutiert - so auch im Wittelsbacher Land. Inzwischen sind mit wenigen Ausnahmen die meisten Schulen in Aichach-Friedberg mit mobilen Luftfiltern ausgestattet. Doch diese bringen nicht nur Vorteile mit sich.

