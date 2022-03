Jetzt gibt es 300 Plätze für Kriegsflüchtlinge in Aichach-Friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg setzt die Vorgabe der Regierung von Schwaben innerhalb von 48 Stunden um. Das geht nur durch die Mitarbeit der Ehrenamtlichen.

Der Landkreis setzt alle Hebel in Bewegung, um Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, unterzubringen. Am Freitag wurden laut einer Mitteilung des Landratsamtes 45 Flüchtlinge an private Unterkünfte vermittelt, die der Behörde angeboten worden sind. Die Vorgabe der Regierung von Schwaben an alle schwäbischen Landkreise am Donnerstag, mindestens 300 Plätze innerhalb von zwei Tagen vorzubereiten, sei inzwischen erfüllt.

Landrat Klaus Metzger bedankte sich insbesondere bei den Ehrenamtlichen für die "gemeinsame Kraftanstrengung, diese Plätze für Geflüchtete binnen 48 Stunden zu organisieren". Aktive der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks (THW) hätten die große Unterkunft im Gewerbegebiet in Derching (Stadt Friedberg) für bis zu 180 Geflüchtete quasi über Nacht aufgebaut. Der Landkreis habe dazu kurzfristig und vorübergehend noch zwei weitere große Unterkünfte angemietet - einen Beherbergungsbetrieb und das Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring (Stadt Friedberg) mit je 65 Plätzen.

In Derching richten Mitarbeiter des Landratsamtes Aichach-Friedberg die Zimmer für die Geflüchteten aus der Ukraine her. Foto: Sebastian Richly

Erstaufnahme in Sporthalle Friedberg Trotzdem werde das alles nicht reichen, so Landrat Metzger , insbesondere, weil der Bund den Verteilungsschlüssel immer noch nicht aktiviert habe: "Daher werden wir Stand jetzt ab Montag die Sporthalle am Gymnasium Friedberg übergangsweise für eine große Zahl weiter zu erwartender Geflüchteter für die Erstaufnahme vorbereiten müssen." Er danke der Schulleitung und setze darauf, dass auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler diesen Akt der Solidarität mittragen. Eine große Schwierigkeit bestünde darin, dass sich die angekündigten Flüchtlingszahlen derzeit sehr schnell verändern und man aktuell nicht wisse, wie viele Flüchtlinge in den nächsten Tagen tatsächlich kommen und wie viele dann auch länger bleiben werden.

Katastrophenfall Bayern hat nun offiziell den Katastrophenfall auf die Ukraine-Krise ausgeweitet. Der Führungsstab, der im Landratsamt in Aichach einmal wöchentlich mit externen Fachleuten zur Corona-Bewältigung zusammenkommt, wurde entsprechend angepasst.





Bayern hat nun offiziell den Katastrophenfall auf die Ukraine-Krise ausgeweitet. Der Führungsstab, der im in einmal wöchentlich mit externen Fachleuten zur Corona-Bewältigung zusammenkommt, wurde entsprechend angepasst. Infos online Auf der Internetseite des Landratsamtes , unter www.lra-aic-fdb.de/ukraine stehen ab sofort alle wichtigen Informationen zum Thema zur Verfügung. Das Angebot werde laufend aktualisiert und erweitert. Die wichtigsten Infos gibt es auch in ukrainischer und in russischer Sprache.





Auf der Internetseite des , unter www.lra-aic-fdb.de/ukraine stehen ab sofort alle wichtigen Informationen zum Thema zur Verfügung. Das Angebot werde laufend aktualisiert und erweitert. Die wichtigsten Infos gibt es auch in ukrainischer und in russischer Sprache. Landratsamt am Wochenende erreichbar Aufgrund der besonderen Situation wird die Ausländerbehörde am Landratsamt auch am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Dienst sein, um Geflüchtete, die neu ankommen und eine Unterkunft brauchen, zu unterstützen (Telefon 08251/92-4817).





Aufgrund der besonderen Situation wird die Ausländerbehörde am auch am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Dienst sein, um Geflüchtete, die neu ankommen und eine Unterkunft brauchen, zu unterstützen (Telefon 08251/92-4817). Transfers mit Amt abstimmen Zum Wohle und zum Schutz der ukrainischen Geflüchteten sollten sich die Organisatoren von Transporten (beispielsweise mit Reisebussen) bereits vor der Abfahrt in Deutschland mit der Kreisverwaltungsbehörde abstimmen, so das Landratsamt in einer Mitteilung. So könnten personelle und organisatorische Ressourcen sinnvoll eingesetzt und die geflüchteten Menschen ordnungsgemäß aufgenommen werden. Da ein Steuerungsszenario seitens der Bundesregierung bislang fehle, liege dieses Vorgehen im Interesse der Ankommenden. Ein gut gemeinter Transport könne darüber hinaus auch unangenehme rechtliche Konsequenzen haben: Wer Menschen ohne biometrischen Pass nach Deutschland bringe, bewege sich womöglich unbeabsichtigt im Bereich der Schleusungskriminalität, warnt die Kreisbehörde. Ein weiteres Problem betreffe Kinder, die ohne die eigenen Eltern nach Deutschland kommen: Werde ihre Ankunft hier nicht registriert, sei schlimmstenfalls Missbräuchen in vielerlei Hinsicht Tür und Tor geöffnet.

Sprechstunde im Landratsamt Die Flüchtlingssprechstunde mit ukrainischen Dolmetschern im Landratsamt bietet die Ausländerbehörde des Landratsamtes jeden Montag und Mittwoch, jeweils von 14 bis 16 Uhr, an. An verschiedenen Stationen haben die Flüchtlinge die Möglichkeit, ihre Ankunft im Landkreis registrieren zu lassen und sich zu asylrechtrechtlichen und leistungsrechtlichen Fragen zu informieren. Nächster Termin ist Montag, 14. März.





Die Flüchtlingssprechstunde mit ukrainischen Dolmetschern im bietet die Ausländerbehörde des jeden Montag und Mittwoch, jeweils von 14 bis 16 Uhr, an. An verschiedenen Stationen haben die Flüchtlinge die Möglichkeit, ihre Ankunft im Landkreis registrieren zu lassen und sich zu asylrechtrechtlichen und leistungsrechtlichen Fragen zu informieren. Nächster Termin ist Montag, 14. März. Registrierung Zur Registrierung sollen sich Geflüchtete aus der Ukraine an das Anker-Schwaben-Behördenzentrum in Augsburg , Aindlinger Straße 16, wenden. Dazu genügt zunächst eine E-Mail an die Adresse Registrierungsanmeldung-ukraine@reg-schw.bayern.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname; Geburtsdatum; Kopie des Ausweisdokuments (wenn vorhanden); Familienverband (Anzahl mitreisende Familienmitglieder); Adresse der aktuellen Unterkunft (gegebenenfalls mit Name des Gastgebers); Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse). Die Regierung setzt sich dann für eine Terminvereinbarung zur Registrierung mit den Personen in Verbindung. Bis zum Termin kann es laut Landratsamt aktuell eine gewisse Zeit dauern. Schon vorher können Leistungen beim Landratsamt beantragt werden.





Zur Registrierung sollen sich Geflüchtete aus der an das Anker-Schwaben-Behördenzentrum in , 16, wenden. Dazu genügt zunächst eine E-Mail an die Adresse Registrierungsanmeldung-ukraine@reg-schw.bayern.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname; Geburtsdatum; Kopie des Ausweisdokuments (wenn vorhanden); Familienverband (Anzahl mitreisende Familienmitglieder); Adresse der aktuellen Unterkunft (gegebenenfalls mit Name des Gastgebers); Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse). Die Regierung setzt sich dann für eine Terminvereinbarung zur Registrierung mit den Personen in Verbindung. Bis zum Termin kann es laut aktuell eine gewisse Zeit dauern. Schon vorher können Leistungen beim beantragt werden. Leistungen Ukrainische Staatsangehörige, die im Landkreis bleiben möchten, werden dringend gebeten, sich auch beim Landratsamt in Aichach zu melden, um Leistungen erhalten zu können. Sie müssten nicht befürchten, umquartiert zu werden. Die Meldung kann bei der Sprechstunde im Landratsamt oder per E-Mail erfolgen an ukraine@lra-aic-fdb.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufenthaltsort, Einreisezeitpunkt, Erreichbarkeit, auch eine Passkopie ist erforderlich.





Ukrainische Staatsangehörige, die im Landkreis bleiben möchten, werden dringend gebeten, sich auch beim in zu melden, um Leistungen erhalten zu können. Sie müssten nicht befürchten, umquartiert zu werden. Die Meldung kann bei der Sprechstunde im oder per E-Mail erfolgen an ukraine@lra-aic-fdb.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufenthaltsort, Einreisezeitpunkt, Erreichbarkeit, auch eine Passkopie ist erforderlich. Ehrenamtliche gesucht Wer Geflüchteten aus der Ukraine Unterstützung anbieten möchten - sei es beim Übersetzen, als Begleitung zu Arzt- oder Behördenterminen oder einfach bei einem Spaziergang - kann sich über dieses Formular in der Datenbank eintragen. Ansprechpartnerin in der Freiwilligenagentur des Landkreises Aichach-Friedberg ist Christine Harlacher, Telefon 08251/92-4889, E-Mail: christine.harlacher@lra-aic-fdb.de





Wer Geflüchteten aus der Unterstützung anbieten möchten - sei es beim Übersetzen, als Begleitung zu Arzt- oder Behördenterminen oder einfach bei einem Spaziergang - kann sich über dieses Formular in der Datenbank eintragen. Ansprechpartnerin in der Freiwilligenagentur des Landkreises ist Christine Harlacher, Telefon 08251/92-4889, E-Mail: christine.harlacher@lra-aic-fdb.de Kontakt Für alle Ukraine-Themen: Telefon 08251/92-4817, E-Mail ukraine@lra-aic-fdb.de. Um Unterkünfte zur Anmietung anzubieten: Michael Englhart 08251/92-479, michael.englhart@lra-aic-fdb.de und Kerstin Siks 08251/92-257 kerstin.siks@lra-aic-fdb.de. Für sonstige Wohnungsangebote für ukrainische Staatsangehörige: 08251/92-4817.

Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie hier im Live-Ticker.

Lesen Sie dazu auch