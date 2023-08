Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Sie wollen für das Wittelsbacher Land in Landtag und Bezirkstag

Plus Bei der Wahl im Oktober treten 13 Direktkandidatinnen und -kandidaten für den Landtag und 13 für den Bezirkstag im Stimmkreis Aichach-Friedberg an.

Von Christian Lichtenstern

Die Stimmzettel für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am Sonntag, 8. Oktober, können gedruckt werden. Im Stimmkreis 703 Aichach-Friedberg (identisch mit dem Landkreis) bewerben sich insgesamt 13 Kandidatinnen und Kandidaten um das Direktmandat im Landtag in München und 13 um das Direktmandat im Bezirkstag in Augsburg. Das sind jeweils drei mehr als beim Urnengang 2018. Der Wahlkreisausschuss bei der Regierung von Schwaben hat laut einer Mitteilung am Freitag die Vorschläge geprüft und zugelassen.

Jeder Wähler und jede Wählerin hat beim Urnengang insgesamt vier Stimmen - je zwei für den Landtag und den Bezirkstag. Mit den Erststimmen werden die Direktkandidaten für Land- und Bezirkstag gewählt. Mit den Zweitstimmen wird je ein Listenkandidat für beide Parlamente gewählt. Seit 2018 ist das Wittelsbacher erstmals mit gleich drei Mandatsträgern im Maximilianeum in München vertreten. Peter Tomaschko (CSU) ist seit 2014 direkt gewählter Stimmkreisabgeordneter. Simone Strohmayr ( SPD) und Christina Haubrich (Grüne) zogen über die Listen ins Landesparlament ein. Für den Bezirkstag in Augsburg ist 2018 der frühere Aindlinger Bürgermeister Tomas Zinnecker ( CSU) direkt gewählt worden. Hier die Bewerberinnen und Bewerber aus und für den Stimmkreis:

