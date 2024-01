Unternehmen und Bauern protestieren auf Großdemo im Wittelsbacher Land

Am Montag demonstrieren im Kreis Aichach-Friedberg Akteure verschiedener Branchen gegen Pläne der Ampel-Regierung. Wo kommt es zu erheblichen Verzögerungen?

Mautausweitung, Mehrwertsteuer für Gastronomie, Agrardiesel und Bürokratie: Fuhr- und Bauunternehmen sowie Landwirte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg machen am Montag, 8. Januar, ihrem Ärger Luft. Im Zuge der deutschlandweiten Protestwoche und zusätzlich zum ebenfalls am Montag stattfindenden, großen Protest des Bauernverbandes in München solidarisieren sich Spediteure und Bauunternehmen mit den Landwirten – und blockieren Kernachsen des Wittelsbacher Landes.

Ab etwa 7 und bis rund 16 oder 17 Uhr sei mit Verkehrsbehinderungen auf der Demonstrationsstrecke zu rechnen, sagt Veranstalter Christian Montag, der in Aichach ein Planiebau-Unternehmen führt. Die Kernzeit der Demo beläuft sich auf 8 bis 15 Uhr, Montag rechnet mit rund 300 Fahrzeugen – Lastwagen, Land- und Baumaschinen, aber auch Autos.

Die Strecke des Demonstrationszugs verläuft ab der Augsburger Straße im Aichacher Stadtteil Ecknach von der Max-/Peter-und-Paul-Straße auf der Augsburger Straße auf dem Begleitweg neben der Bundesstraße 300 über den Gallenbacher Berg, vorbei am Weiler Oberneul, der Sonderabfall-Deponie und der ehemaligen Western City. Dort biegt der Zug über den Kraken-Kreisverkehr auf die B300 und über die Autobahn A8 und führt über die Ortsumfahrung Dasing bis nach Friedberg. In Dasing führt die Polizei ab der Shell-Tankstelle einen kleinen Sonderkonvoi von rund 20 Fahrzeugen durch den Ort, die dem Hauptzug im Ortsteil Höbstl zugeführt werden.

Demozug im Wittelsbacher Land sorgt am Montag im Süden der A8 für Stau

Auf Höhe der eigens für die Demonstration gesperrten großen Kreuzung der B300 in Friedberg mit dem Chippenham-/La Crosse Ring kehrt der Konvoi um und führt wieder zurück in Richtung Dasing. Auf dem Rückweg führt die geplante Strecke des Zuges im Norden Dasings von der B300. Von dort kehrt der Konvoi über den Ortsteil Taiting, die Neumühle und erneut die ehemalige Western City zurück auf den Begleitweg westlich der B300 nach Aichach, wo sich der restliche Zug auflöst. Die beiden Kreisverkehre an der Autobahnkrake bei Dasing werden auf dem Rückweg ausgespart und sind somit frei zu befahren.

Somit ist vor allem südlich der A8 mit erheblichen Verzögerungen auf der B300 zu rechnen. Verkehrsteilnehmer, die von der A8 aus München kommend auf die B300 auffahren wollen, müssen vor allem in Richtung Friedberg mit Verzögerungen rechnen. Dennoch führt auch der Weg nach Aichach über den vom Demozug befahrenen nördlichen Kraken-Kreisverkehr. Aus Augsburg von der A8 abfahrend ist auf der B300 zumindest der Weg in Richtung Aichach durchgehend frei.

