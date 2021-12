Aichach-Friedberg

Warum Aichach-Friedbergs Behindertenbeauftragter Josef Koppold aufhört

Plus Josef Koppold wurde vor über 20 Jahren hauptamtlicher Behindertenbeauftragter in Aichach-Friedberg. Damals war er eine Besonderheit in Bayern.

Von Carmen Jung

Josef Koppold ist Anfang 1999 eine bayerische Besonderheit. Außer ihm gibt es gerade mal eine Handvoll weiterer Behindertenbeauftragter, die in Landkreisen hauptamtlich tätig sind. Der 33-Jährige, den ein tragischer Unfall bei einem Jaudusfeuer acht Jahre zuvor in den Rollstuhl gebannt hat, beginnt Pionierarbeit zu leisten. Damals in den 90ern, ist es einem Rollstuhlfahrer in Aichach nicht möglich, selbstständig die Straßenseite zu wechseln. Doch Koppold will möglichst viel Selbständigkeit erreichen - für sich und andere Betroffene.

