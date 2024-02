Zukunft der Fachakademie für Sozialpädagogik liegt in Aichach

Obwohl die Planungen für die Aichacher Fachakademie für Sozialpädagogik laufen, stellt die ÖDP-Kreistagsfraktion einen Antrag für eine andere Akademie-Heimat.

Eigentlich hat die Fachakademie für Sozialpädagogik, die an den Berufsschulstandort Aichach angehängt ist, schon eine zukünftige Heimat. Östlich der Aichacher Berufsschule soll ein 80 auf 24 Meter großes Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem 25 auf 21 Meter großen Anbau entstehen, in dem auch die Berufsfachschule für Kinderpflege und die Stück für Stück aus Pöttmes nach Aichach ziehende Wirtschaftsschule Platz finden sollen. Der ÖDP-Kreistagsfraktion schwebte nun aber eine andere Lösung vor: einen Einzug der Fachakademie für Sozialpädagogik in den Altbau der Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg.

ÖDP-Fraktionsvorsitzende Berta Arzberger begründete im Bauausschuss des Kreistags den Antrag ihrer Gruppierung so: "Mit Blick auf das Delta zwischen finanziellem Spielraum und anstehenden Investitionen im Haushalt 2024 haben wir uns überlegt, wo man einsparen kann." Voraussichtlich auf über 80 Millionen Euro beläuft sich die Gesamtverschuldung des Landkreises und der Kliniken bis Ende 2027. Die ÖDP befürchtet aufgrund weiterer Maßnahmen wie Sanierungen oder Erweiterungsbauten ein noch größeres Loch.

Teil der Aichacher Elisabethschule ist momentan in der alten Vinzenz-Pallotti-Schule

Die Vinzenz-Pallotti-Schule bezog im Frühjahr 2023 ein neues Gebäude auf dem Friedberger Volksfestgelände in Nachbarschaft zu den anderen Landkreis-Schulen. Das alte Schulhaus aus den 1970er-Jahren an der Wiffertshauser Straße war vor allem beim Brandschutz nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Dennoch beheimatet es derzeit einen Teil der Elisabethschule, während die Bauarbeiten für die Erweiterung der Förderschule laufen. Zukünftig soll das Areal zur Wohnbebauung dienen, vor allem Sozialwohnungen sollen gefördert werden.

Friedbergs Bürgermeister und SPD-Kreisrat Roland Eichmann konnte Arzbergers Initiative zwar etwas abgewinnen: "Solche Überlegungen sind nie schlecht." Seiner Meinung nach sei der Antrag aber "einfach zu spät" gekommen, "und ich rede eher von Jahren als von Monaten". Kreisrat Leonhard Büchler (CSU) wurde deutlicher: "Der Gebäudebrandschutz ist katastrophal", mit Blick auf die Pläne in Aichach sei eine Renovierung zudem manchmal teurer als ein Neubau. Der ÖDP-Antrag wurde im Bauausschuss bei nur einer Ja-Stimme abgelehnt.

