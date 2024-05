Tödlicher Unfall auf B300 bei Aichach: 31-jährige Autofahrerin stirbt

In der Nacht zum Montag stoßen auf der Bundesstraße B300 bei Aichach ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Für die Autofahrerin kommt jede Hilfe zu spät.

Auf der Bundesstraße B300 bei Aichach ist in der Nacht zum Montag ein tödlicher Unfall passiert. Dabei kam ersten Angaben der Polizei zufolge eine 31-Jährige ums Leben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren gegen Mitternacht ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Kühbach.

31-jährige Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Die 31-jährige Autofahrerin starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am Montagvormittag zunächst nicht machen. Sie kündigte weitere Informationen im Lauf des Tages an. (nsi)