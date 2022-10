Zwei Autofahrerinnen nach Zusammenstoß in Erdweg verletzt

Eine 83-Jährige aus Friedberg hat beim Abbiegen eine andere Autofahrerin übersehen. Beide Fahrzeuge werden bei dem Unfall in den Straßengraben geschleudert.

Zwei Autofahrerinnen sind am Dienstag bei einem Unfall in Erdweg (Landkreis Dachau) verletzt worden. Sie mussten von zwei Rettungshubschraubern in die Kliniken Ingolstadt und rechts der Isar geflogen werden. Das teilt die Polizei mit.

83-Jährige aus Friedberg übersieht anderes Fahrzeug beim Abbiegen

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin aus Friedberg wollte an der Kreuzung Blumenstraße und Brucker Straße in Welshofen abbiegen. Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigtes Auto einer 58 Jahre alten Frau aus Hilgertshausen-Tandern. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn und Unterstützung bei der Verkehrsregelung eingesetzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. Gegen die 83-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (inaw)