Kühbach erreicht Spitzenposition bei Gesundheitsvorsorge im Landkreis

Plus Die Gemeinde liegt in vielen Kategorien des Heimat-Checks im oberen Mittelfeld. Nur bei der Lebensqualität und dem Thema Kinder und Jugendliche hapert es.

Bei der ärztlichen Versorgung ist die Gemeinde Kühbach top. Neben einer kardiologischen Praxis und einem Zahnarzt gibt es im Hauptort auch noch zwei Allgemeinärzte. Beim Heimat-Check, der Online-Umfrage der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, schnitt der Markt damit unter allen Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg bei der Gesundheitsversorgung am besten ab. Doch in den Ergebnissen der Umfrage spiegelt sich auch wider, womit die Einwohnerinnen und Einwohner weniger zufrieden sind – etwa mit der Lebensqualität oder dem Thema Kinder und Jugendliche.