Pöttmes/Affing

vor 32 Min.

Busse von Affing und Pöttmes nach Augsburg fallen aus: Kunden verärgert

Plus Vor allem Pendler und Schulkinder warten im Raum Affing und Pöttmes derzeit oft vergeblich auf den Bus. Sie berichten von wiederholten Ausfällen. Das sagt das Landratsamt.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Viele verärgerte Bus-Fahrgäste gibt es derzeit im Raum Pöttmes, Petersdorf und Affing. In den vergangenen Tagen fielen dort auf unterschiedlichen Linien Busse des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) aus. Die Folge: Kinder kommen nicht zur Schule, Augsburg-Pendler müssen für den Arbeitsweg spontan auf andere Verkehrsmittel ausweichen - wenn möglich. Das Landratsamt in Aichach bestätigte am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion, dass entsprechende Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen sind.

Zwei enttäuschte Bürger aus Pöttmes und Gebenhofen (Gemeinde Affing) meldeten sich am Mittwoch bei unserer Redaktion. Der Anrufer aus Pöttmes, der namentlich nicht genannt werden will, wollte am Mittwochnachmittag zu seiner Arbeitsstelle nach Augsburg fahren, doch auf der Linie 301 fuhr seinen Angaben nach am Nachmittag gar kein Bus. Und das zum wiederholten Mal, wie der Anrufer erklärte. "Das ist der absolute Wahnsinn", so der Mann. Jetzt müsse er wieder mit dem Taxi zur Arbeit fahren, und das koste ihn 50 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen