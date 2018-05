Aindling will dagegenhalten

00:02 Uhr

Der TSV Aindling um Anton Schöttl (unten) kämpfen heute in Gersthofen um den Landesligaverbleib. Das Team vom Schüsselhauser Kreuz ist dabei nur Außenseiter. Es gilt, sich für das Rückspiel am Sonntag eine gute Ausgangsposition zu schaffen.

Heute Abend kämpft der TSV in Gersthofen um den Landesligaverbleib. Warum es ein besonderes Aufeinandertreffen wird und worauf das Gästeteam achten muss

Von Johann Eibl

Im Theater bildet eine Zugabe stets einen Anlass zur Freude – für die Akteure auf der Bühne ebenso wie für das Publikum. Anders sieht’s bei den Fußballern des TSV Aindling aus. Weil sie es versäumt haben, auf direktem Weg den Erhalt der Landesliga zu sichern, wartet auf sie nun eine Zugabe in Form der Abstiegsrelegation. Am heutigen Donnerstag geht’s los mit der Partie beim TSV Gersthofen, wo um 18.30 Uhr der Anstoß erfolgt.

Der Ausgang dieser Runde ist ungewiss. Orientieren wir uns zunächst an den Fakten. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr steigt das Rückspiel in Aindling. Wer sich dann nach dem Europacup-Modus durchgesetzt hat, der duelliert sich mit dem Sieger aus den Spielen SC Aufkirchen – FC Stätzling. Wer dabei die Oberhand behält, der gehört 2018/19 der Landesliga an. Die übrigen drei Teams in diesem Quartett müssen mit einem Platz in der Bezirksliga vorliebnehmen.

Besonders rosig kann man die Aussichten also nicht nennen. Aus Aindlinger Sicht kommt noch dazu, dass die jüngsten Punktspiele keineswegs nach Wunsch verliefen. Selbstvertrauen kann man daraus schwerlich ziehen. Andererseits bietet so eine Relegation auch die Möglichkeit, hinter eine Saison voller Enttäuschungen noch ein Ausrufezeichen der positiven Art zu setzen.

Welche Gefühle herrschen beim Trainer des TSV Aindling vor? „Ich bin grundsätzlich immer optimistisch“, versichert Thomas Wiesmüller, „weil wir wissen, was in der Mannschaft steckt.“ Die Schwierigkeit habe in den vergangenen Monaten darin bestanden, diese Fähigkeiten auch im richtigen Moment abzurufen. „Die Jungs wissen, dass sie den Hebel jetzt umlegen müssen und mit Power und Dampf die Entscheidung herbeiführen können nach einer eher schwachen Saison.“

Gerhard Hildmann, der Gersthofer Trainer, hat schon vor Monaten angedeutet, dass er sich dieses Duell nicht gerade herbeisehnt, in erster Linie aus familiären Gründen. Sein Sohn Michael steht in der Aindlinger Innenverteidigung. Das bedeutet: Beide Rivalen wissen bestens Bescheid darüber, was die andere Seite an Stärken oder Schwächen vorzuweisen hat.

„Richtig gut sind sie auf jeden Fall auf den beiden Außenpositionen“, erklärt Wiesmüller: „Da müssen wir besonders aufpassen. Das ist eine sehr spielfreudige Mannschaft.“ Mit einer geschlossenen Leistung wollen die Gäste dagegenhalten und versuchen, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Wolfgang Klar, so viel steht fest, kann nach seiner Verletzung vom vergangenen Samstag wieder mitspielen. Er wird auf jeden Fall eingeplant. Ansonsten steht nicht nur der aktuelle Kader zur Verfügung, sondern dazu auch noch Johannes Raber. Der Lehrer, der im Bayerischen Wald tätig ist, konnte am Dienstag erstmalig seit Wochen wieder mittrainieren und wird ein Kandidat für die Ersatzbank sein.

Eine deutlich weitere Fahrt muss der FC Stätzling in Kauf nehmen, der um 18.45 Uhr beim SV Aufkirchen (Kreis Ansbach) zu Gast ist. „Damit hatte wirklich keiner gerechnet, aber wir müssen es nehmen, wie es eben kommt. Wir kennen die nicht, die kennen uns nicht – das kann spannend werden“, meinte Stätzlings Trainer Alex Bartl.

