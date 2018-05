Aindlinger blicken auf die Relegationsgegner

15.05.2018

In Erkheim oder in Gersthofen startet der TSV am 24. Mai in die Abstiegsendspiele. Zuvor steht aber noch das Spiel in Memmingen auf dem Programm.

Von Johann Eibl

Ein völlig unerwarteter Sieg im letzten Auswärtsspiel der Saison: Klar, dass da die Stimmung steigt. Gursel Purovic war jedenfalls bester Laune nach dem 1:0-Erfolg des TV Bad Grönenbach. Die Aindlinger Fußballer dagegen zeigten sich vom Frust geplagt, als sie nach dem Ende der Landesligapartie auf der Bank saßen oder im Gras lagen. Da rief ihnen der Gästecoach zur Aufmunterung zu: „Alles Gute in der Relegation.“

Zuvor steht noch am kommenden Samstag der Ausklang der regulären Saison in Memmingen an, und dann wird genau festgelegt, wie die Abstiegsrunde laufen wird. Einige Details sind bereits bekannt. Es wird in Bayern sieben Vierergruppen geben, aus denen jeweils der Sieger in der Saison 2018/19 für die Teilnahme an einer Landesliga qualifiziert ist. Das bedeutet im Klartext: Wer in die Relegation startet, der befindet sich - rein rechnerisch gesehen - bereits zu 75 Prozent in der Bezirksliga. Keine angenehme Aussicht.

Am Donnerstag, 24. Mai, muss der TSV Aindling bei einem Vizemeister der Bezirksliga antreten. Ob er dann um 18.30 Uhr beim TV Erkheim zu Gast ist oder beim TSV Gersthofen, das wird man am kommenden Sonntag erfahren. Am Sonntag, 27. Mai, findet das Rückspiel um 16 Uhr am Schüsselhauser Kreuz statt. Wer sich dann im Europapokalmodus durchsetzt, auf den wartet der Sieger der anderen Partie: FC Stätzling gegen Erkheim/Gersthofen. Nach der letzten englischen Woche der Saison wird am Sonntag, 3. Juni, entschieden, wer wirklich Grund zum Jubeln oder zum Vergießen bitterer Tränen haben wird.

Tobias Hildmann kommt nach Aindling zurück

Spätestens dann endet auch die Tätigkeit von Tobias Völker für den TSV Aindling. „Ich habe denen schon vor Wochen gesagt, dass ich aufhöre“, erklärte der Co-Trainer, der dieses Amt am Schüsselhauser Kreuz nun drei Jahre lang ausübte. Zuvor war der 38-Jährige vom Frühjahr 2003 weg ständig Stammspieler und bildete lange Zeit mit Philipp Schulz ein erstklassiges Paar in der Innenverteidigung. Nicht nur in diesem Mannschaftsteil blickt man in Aindling mit einer gewissen Wehmut auf vergangene Zeiten zurück. Völker erweckt nicht den Eindruck, als warte er nun gleich auf den Anruf anderer Vereine, um eine neue Aufgabe im Fußball zu übernehmen.

Daneben gehen in Aindling die Bemühungen weiter, den Kader für die neue Runde zu verstärken, nicht zuletzt in der Defensive. Daher kehrt Tobias Hildmann zum TSV zurück; der 24-jährige Abwehrspieler, ein Bruder von Michael Hildmann, kam in der laufenden Runde für den TSV Schwaben Augsburg neunmal in der Bayernliga zum Einsatz.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche Pipinsrieds Kasim Rabihic. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 3:3 im letzten Saisonspiel alle drei Pipinsrieder Treffer. Erst war der 25-Jährige in der 23. Minute für den 1:1-Ausgleich zuständig. Kurz vor der Pause verkürzte Rabihic mit einem Schuss aus 14 Metern ins rechte Eck den 2:3-Anschluss. Kurz vor dem Ende beweis der Septemberneuzugang dann auch noch seine Nervenstärke, als er einen Handelfmeter sicher verwandelte. Mit neun Toren und sieben Vorlagen ist Rabihic der Topscorer des Aufsteigers und der Toptransfer der Pipinsrieder.

Top des Spieltags Das ist der FC Affing. Durch einen souveränen 3:1-Erfolg sicherte sich der FCA den Titel in der Kreisliga Ost. Das Trainerduo Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh hat es geschafft, das Team in die Spur zu bringen. Und dass, obwohl nach der Trennung von Coach Manfred Kämpf nicht alles nach Plan lief. Hinzu kamen die Abgänge im Winter. Grundlage für den Titel ist die Serie von zuletzt zwölf Siegen in Folge.

Torjäger des Spieltags Die Goalgetter hielten sich an diesem Wochenende etwas zurück. Neben Rabihic traf nur Kaan Ayyildiz dreifach. Der Stürmer vom TSV Dasing II erzielte in der B-Klassenpartie gegen den TSV Kühbach II alle seine Treffer innerhalb von 38 Minuten. Doppelte erfolgreich waren die Kreisklassen-Torjäger Marcel Pietruska (TSV Friedberg) und Jörg Marquart (TSV Dasing). Auch Rimon Shushe vom SC Griesbeckerzell zwar beim 4:1-Erfol in Untermaxfeld doppelt erfolgreich. Raphael Weiß vom B-Klassisten SV Obergriesbach netzte ebenfalls zweifach ein.

Längste Serien Seit acht Spielen ungeschlagen ist nun Bezirksligist TSV Hollenbach. Sechs Siege in Folge hat nun der TSV Friedberg (Kreisklasse). Dagegen ist die Serie vom Kreisligisten TSV Pöttmes gerissen. Nach sechs Siegen gab es wieder eine Pleite. Seit sieben Spielen sieglos ist der FC Affing II. Seit sechs Spiele ohne Erfolgserlebnis sind die A-Klassisten Schiltberg und Türkspor Aichach.

Zuschauermagnete n 200 Fans kamen zum Regionalligaspiel zwischen dem FC Pipinsried und dem VfR Garching. 180 Zuschauer sahen das unterhaltsame 3:3 des TSV Hollenbach gegen den VfR Neuburg und 140 Fans waren bei der Affinger Meisterfeier vor Ort. Beim Landesligisten TSV Aindling schauten nur 70 Personen vorbei.

