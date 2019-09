16:53 Uhr

Ecknach verliert gegen Kellerkind

Wie in dieser Szene, in der Ecknachs Manfred Glas (links) gegen Benedikt Megyes zu spät kommt, erging es dem VfL gegen den FC Günzburg.

Der VfL enttäuscht gegen Günzburg, Hollenbach stürzt den Spitzenreiter Meitingen. Aindling agiert souverän in Rain.

Unterschiedlich sind die Gemütslagen bei den Landkreisteams an diesem Spieltag. Während Ecknach gegen Kellerkind Günzburg drei Punkte verschenkte, kann Hollenbach mit dem Zähler in Meitingen leben. Aindling erfüllt Pflichtaufgabe in Rain.

Meitingen – Hollenbach 1:1

Zwar bekamen die Zuschauer ein laufintensives, temporeiches und hochinteressantes Fußballspiel zu sehen – Großchancen aber waren Mangelware. Insgesamt zwei an der Zahl hatte der erste Durchgang zu bieten. Zuerst fackelte Mateo Duvnjak aus etwas 20 Metern nicht lange und zirkelte das Kunstleder passgenau zur umjubelten Meitinger Führung knapp am Pfosten vorbei ins Netz (25.). Dennis Ruisinger tat es dem Kroaten gleich, zog aus 25 Metern einfach mal ab und erwischte Meitingens Schlussmann Wagner auf dem falschen Fuß. Wenig änderte sich im zweiten Durchgang. Lediglich die Tore fehlten. Ein wenig mehr vom Spiel hatten dennoch die Gäste aus Hollenbach. Christoph Burkhard (55.) und Jonas Ruisinger (74.) tauchten wie aus dem Nichts alleine vor Keeper Wagner auf, der seinen Fehler aus dem ersten Durchgang wieder gut machte und glänzend parierte – das hätten beide Male die Führungstreffer sein müssen. Indessen haderte der TSV Meitingen erst mit einem nicht gegebenen Strafstoß, nachdem Denis Buja gleich von drei Mann in die Mangel genommen wurde (58.), dann mit einer Riesenchance, nachdem Alexander Heider nach Steilpass von Duvnjak ausrutschte und den frei stehenden Buja nicht mehr fand (64.). Letzten Endes war Hollenbach im zweiten Durchgang etwas aktiver, hatte so die besseren Möglichkeiten auf den Siegtreffer, weshalb sich der Aufstiegsaspirant bei einer Niederlage hätte nicht beschweren dürfen. (vra)

TSV Hollenbach Derek, Reggel (68. J. Ruisinger), D. Ruisinger, Kaltenstadler, S. Ruisinger, Jakob, Meyer, Greifenegger, Hoegg (73. Pitsias), Burghart, Burkhard.

Tore 1:0 Duvnjak (25.), 1:1 D. Ruisinger (42.) Zuschauer 260

„Da kannst du unter der Woche reden, was du willst, manchmal kommst du einfach nicht in die Köpfe der Spieler“, sagte ein restlos bedienter Ecknacher Spielertrainer Daniel Framberger. „Alles wovor gewarnt wurde, ist eingetroffen und alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir in der Anfangsphase nicht gemacht.“ Tatsächlich liegt die Vermutung nahe, dass seine Mannschaft den Gegner schlicht unterschätzte. Björn Wohlrab spielte in der zweiten Minute einen katastrophalen Rückpass in die Beine von FC-Angreifer Maximilian Lamatsch, der umkurvte VfL-Keeper Hannes Helfer und schob zum 0:1 ein. Wer dachte, dass dies ein Wachmacher für die Ecknacher war, sah sich bereits in der achten Minute getäuscht. Ein weiter Ball landete bei FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber. Der Stürmer ließ Innenverteidiger Oliver Mühlberger aussteigen und traf mit links ins kurze Eck. „Ich habe keine Erklärung dafür, warum wir seit Wochen nicht von Beginn an auf dem Platz sind. Im Laufe des Spiels geht es dann plötzlich, aber die erste halbe Stunde schenken wir zu oft her“, so Framberger. Es entwickelte sich nach dem Günzburger Doppelschlag das Spiel, dass man eigentlich erwarten konnte. Ecknach hatte mehr Spielanteile und reihenweise gute Chancen zum Anschlusstreffer. Nachdem Andreas Nerdinger auf Günzburger Seite die Ampelkarte sah, hofften viele auf eine Wende. Ecknach rannte weiter an, zeigte sich aber in Überzahl zu ideenlos. So musste in der 78. Minute ein Strafstoß herhalten. Framberger wurde gefoult, Huber verwandelte. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Günzburg durch Konter stets gefährlich blieb und in Unterzahl aufopferungsvoll um den zweiten Saisonsieg kämpfte. Und dieser war dann unterm Strich auch nicht gänzlich unverdient, wie Ecknachs Sportchef Jochen Selig mitteilte. (jng)

VfL Ecknach Helfer - Glas, Huber, Mühlberger, Bernecker (Ettinger 71.) - Eibel, Zakari, Wohlrab, Piller, Obermeyer (Framberger 46.) - Jusczak (Jung 69.)

Tore 0:1 Maximilian Lamatsch (2.), 0:2 Christoph Bronnhuber (8.), 1:2 Benedikt Huber (78./Foulelfmeter) Zuschauer 153

Rain II – TSV Aindling 0:2

Zu Beginn agierten beide Mannschaften eher vorsichtig und tasteten sich ab. Nach einer Viertelstunde fand Aindling besser ins Spiel. In der 21. Minute ließ dann der Rainer Verteidiger Sebastian Hackenberg einen langen Ball unglücklich passieren und konnte sich nur durch ein Foul helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte André Schäffner sicher. Danach war der TSV Aindling die spielbestimmende Mannschaft, verpasste es aber, die Führung auszubauen. In der 34. Minute war es dann soweit, als der Pechvogel des Spiels Hackenberg am eigenen Strafraum dem Gegner unbedrängt den Ball in die Füße spielte. Felix Danner ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte zur 2:0-Führung. Nach 43 Minuten hatten dann die Rainer ihre erste Großchance. Nach einer Einzelaktion kam Fabian Miehlich zum Abschluss, traf aber nur den Pfosten. Die erste Chance des zweiten Durchgangs gehörte Patrick Modes, der einen Freistoß an den Querbalken schoss. Anschließend plätscherte das Spiel vor sich hin, wodurch Aindling einen verdienten Sieg mit nach Hause nahm. (heial)

TSV Aindling Bernhardt, Hildmann, Schöttl, Ettner, Harjung, Schäffner (ab 82. Sushe), Plesner, Wiedholz, Danner (ab 72. Inan), Modes, Radoki (ab 74. Kratzer)

Tore 0:1 Andre Schäffner (Elfmeter/22.), 0:2 FelixDanner (34.). Zuschauer 70.

